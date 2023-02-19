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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. شكل أحلام بدون فلتر وأنواع خطيرة من النسكافيه

أحلام
أحلام

نشر موقع صدى البلد، الإخباري عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

تنهي حياتك .. جمال شعبان يحذر من تناول المشروبات الغازية يوميًا

كشفت دراسة حديثة أن تناول المشروبات الغازية مع تناول بعض الوجبات ضار جدا لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من السكر وتزيد الإصابة بالسمنة المفرطة.

وعرض الدكتور جمال شعبان استشاري القلب وعميد معهد القلب السابق عن مخاطر المشروبات الغازية على الصحة يوميا.
بدون فلتر .. صور من قريب تكشف عمليات تجميل أحلام في وجهها

نشرت نشطاء موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، صورة للفنانة الإماراتية أحلام ظهرت فيها بدون فلتر أو تظبيط للصورة وهو ما كشف عن تجاعيد فى وجهها وعدم نضارة بشرتها.

بعد بودرة السيراميك .. أحذر هذه الأنواع من النسكافيه

تسببت أنباء ضبط مصنع النسكافيه المغشوش ببودرة السيراميك أو الجير، فى الفترة الماضية، حالة كبيرة من الاهتمام خلال الفترة الماضية وتحدث الجميع وعلامات التزوير ولكن هناك أمر آخر بالغ الأهمية يهمله كثيرون. 

الجواز ماغيروش| رجل تيلاندي يثير الجدل بوشم عقد زواجه على ذراعه

تسببت صور الرجل الذي رسم وشم عقد الزواج على ذراعه فى إثارة حالة كبيرة من التعجب والجدل وسط جمهور السوشيال ميديا فى العالم .. فما القصة ؟
 

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