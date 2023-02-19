حبس 6 أشخاص سرقوا المساكن بالسلام

قررت نيابة السلام الجزئية، حبس ٦ أشخاص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة المساكن بدائرة قسم شرطة السلام أول.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في كشف واقعة سرقة المساكن بدائرة قسم شرطة السلام أول ، تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم السرقات المتنوعة.

وتم ضبط 6 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية لقيامهم بإرتكاب عدد 2 واقعة سرقة مساكن بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وتم ضبط كافة المسروقات لدى شخصين "عميليهما سيئ النية" لأحدهما معلومات جنائية .