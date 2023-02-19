حبس شخصين سرقا إطارات وجنوط السيارات بالمقطم

قررت نيابة المقطم الجزئية، حبس شخصين ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة إطارات وجنوط السيارات بالمقطم.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في كشف وقائع سرقة إطارات وجنوط السيارات بالمقطم تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم السرقات المتنوعة.

وتم ضبط شخصين لقيامهما بارتكاب عدد 9 وقائع سرقة إطارات وجنوط السيارات مستخدمين سيارة بدائرة قسم شرطة المقطم ، وتم ضبط كافة المسروقات لدى عميليهما حسن النية.