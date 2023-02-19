بالخطف.. حبس عصابة سرقة الهواتف المحمولة بالقاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط شخصين - لأحدهما معلومات جنائية ، وبحوزتهما دراجة نارية "ملك أحدهما" - لاب توب - 9 هواتف محمولة " مختلفة الأنواع ".

وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، وقيام أحدهما بفك كلمة المرور الخاصة بالهواتف من خلال جهاز اللاب توب المضبوط، واعترفا بأن الهواتف المضبوطة وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف واتهموهما بالسرقة.