حبس عصابة سرقة الأسلاك النحاسية من أجهزة المقاومة بالقاهرة

قررت نيابة الخليفة الجزئية، حبس ٣ أشخاص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، بتكوين تشكيل عصابى تخصص مجاله فى سرقة الأسلاك النحاسية من أجهزة المقاومة بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين - لهما معلومات جنائية حال إستقلالهما تروسيكل بدون لوحات معدنية " قيادة أحدهما" بدائرة قسم شرطة الخليفة ، وبحوزتهما (مصهر كهرباء "جهاز مقاومه " - أجنه حديد - منشار حديدى - 2 كابل نحاس رئيسى بطول 2 متر المسئول عن توزيع الكهرباء بالمنطقة المحيطة بكابينة الكهرباء) وذلك أثناء محاولتهما سرقة إحدى كبائن الكهرباء بدائرة القسم ، وإحداث تلفيات بعدة أسلاك به.

وبمناقشتهما إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص مجاله فى سرقة الأسلاك النحاسية من أجهزة المقاومة لبيعها لعميلهم سيئ النية ( صاحب مخزن خردة " له معلومات جنائية " - كائن بدائرة قسم شرطة المطرية ) تم ضبطه حال تواجده بمسكنه وبصحبته ( نجله - مقيم بذات العنوان ) ، وعثر بداخل المخزن عملهما على (مجموعة من الأسلاك النحاسية بطول 10 متر - 8 مصهر كهرباء " جهاز مقاومة - مجموعة من الأسلاك الهوائية الخاصة بأعمدة الإنارة بطول 25 متر) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة .