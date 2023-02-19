حبس شخصين حاولا سرقة آخر بالإكراه في عابدين

قررت نيابة عابدين الجزئية، حبس شخصين يحملان جنسية إحدى الدول، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، بمحاولة سرقة أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم التجمع الأول بدائرة قسم شرطة عابدين.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين - "يحملان جنسية إحدى الدول" حال قيامهما بمحاولة سرقة أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم التجمع الأول بدائرة قسم شرطة عابدين ، وبسؤال المجنى عليه قرر بأنه حال سيره بدائرة القسم قام سالفى الذكر بإستيقافه عقب إفتعالهما مشاجرة معه والتعدى عليه بالضرب والاستيلاء منه على هاتفه المحمول والمبلغ المالى المضبوطان بحوزتهما ، وبمواجهة المشكو فى حقهما إعترفا بارتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية .