طليقها موزع غنائي شهير.. محطات بحياة آمال ماهر في عيد ميلادها

تحتفل اليوم الفنانة آمال ماهر؛ بعيد ميلادها، حيث تعد أحد أفضل المطربات العرب والمصريين.

ونرصد أبرز معلومات عنها



1_ ولدت آمال ماهر في 19 فبراير 1985.

2_ بدأت الغناء في عمر الثالثة عشر، بالتحديد في عام 1998.

3_ اكتشفها الموسيقار محمد المليجي الذي انتبه لموهبتها الكبيرة بعد أن شاهدها في إحدى الحفلات الخاصة بالمدرسة.

4_تركت آمال الدراسة لكي تلتحق بمعهد الموسيقى العربية.

5_يعتبر صلاح عرام هو حلقة الوصل بينها وبين الموسيقار عمار الشريعي، حيث أنه هو من عرفها عليه، ولذلك تدين له بفضل كبير في مسيرتها الفنية.

6_ اشتهرت بترديد أغنيات أم كلثوم، وآمن عمار الشريعي بموهبتها وراعاها فنيًا فرصة متميزة حتي أنها تعتبره أبًا روحيًا لها.

7_ أطلقت آمال ألبومها الأول "إسألني أنا" عام 2006، لكن مع إصدار ألبومها الثاني "أعرف منين"، في 2011 تذوقت طعم النجاح الحقيقي، ولاقي الألبوم نجاحًا مذهلاً .

8_تزوجت من الموزع محمد ضياء، لكن زواجهما انتهي بالانفصال بعد أن أنجبت ابنها الوحيد "عمر".