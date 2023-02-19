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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طليقها موزع غنائي شهير.. محطات بحياة آمال ماهر في عيد ميلادها

امال ماهر
امال ماهر

تحتفل اليوم الفنانة آمال ماهر؛ بعيد ميلادها، حيث تعد أحد أفضل المطربات العرب والمصريين.

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ونرصد أبرز معلومات عنها


1_ ولدت آمال ماهر في 19 فبراير 1985.
2_ بدأت الغناء في عمر الثالثة عشر، بالتحديد في عام 1998.
3_ اكتشفها الموسيقار محمد المليجي الذي انتبه لموهبتها الكبيرة بعد أن شاهدها في إحدى الحفلات الخاصة بالمدرسة.
4_تركت آمال الدراسة لكي تلتحق بمعهد الموسيقى العربية.
5_يعتبر صلاح عرام هو حلقة الوصل بينها وبين الموسيقار عمار الشريعي، حيث أنه هو من عرفها عليه، ولذلك تدين له بفضل كبير في مسيرتها الفنية.
6_ اشتهرت بترديد أغنيات أم كلثوم، وآمن عمار الشريعي بموهبتها وراعاها فنيًا فرصة متميزة حتي أنها تعتبره أبًا روحيًا لها.
7_ أطلقت آمال ألبومها الأول "إسألني أنا" عام 2006، لكن مع إصدار ألبومها الثاني "أعرف منين"، في 2011 تذوقت طعم النجاح الحقيقي، ولاقي الألبوم نجاحًا مذهلاً .
8_تزوجت من الموزع محمد ضياء، لكن زواجهما انتهي بالانفصال بعد أن أنجبت ابنها الوحيد "عمر".

آمال ماهر الموزع محمد ضياء

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