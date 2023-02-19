زينة توجه رسالة غامضة لـ جمهورها: الصبر حلو مفيش كلام

شاركت الفنانة زينة، متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت زينه في الصور بإطلالة شتوية متميزة، مرتدية سويت شيرت أحمر. ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها الصفراء علي كتفيها.

وعلقت الفنانة علي الصور قائلةً:"الصبر حلو مفيش كلام".

وكانت قد كشفت الفنانة زينة عن اللقاء الأول الذى جمعها بالفنان نور الشريف فى مسلسل “حضرة المتهم أبي”، والذى كان بمثابة انطلاقة قوية بالنسبة لها.

وقالت زينة، فى لقاء ببرنامج “صاحبة السعادة” مع الفنانة إسعاد يونس: “كان نور الشريف رافض وجودي فى العمل فى البداية، وعندما علمت بهذا الأمر قررت الحديث مع المخرجة رباب حسين وقلت لها إننى لا أحبه وتمثيله وحش”.

وأضافت زينة: "بعدها قررت أن أشارك فى العمل، ومع أول المشاهد بكيت بشدة وقال لى: لو مكنتيش خفتى كنتى مشيتي من المسلسل”.

وأوضحت: “بعدها قرر إنى أقوم بذبح عجل، وساعدنى كثيرا فى هذا العمل الذى شهد انطلاقتى الحقيقية”