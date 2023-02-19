تعليق مثير من هاني حتحوت على أداء بعض لاعبي الأهلي أمام الهلال..شاهد

شارك الإعلامي هاني حتحوت تغريدة جديدة عبر صفحتة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب حتحوت في التغريدة:"محمد عبد المنعم لازم يهدأ ويتجاهل المشهد، وفكرة أن يكون الأهلي بلا بديل لمعلول طوال الموسم مرهقة جدًا"

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة الأهلي والهلال السوداني التي تقام على ملعب الجوهرة الزرقاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأهدر حسين الشحات، هدفا محققا لصالح الأهلي في الدقيقة السادسة، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء بدون رقابة لتمر الكرة بجانب القائم الأيسر لحارس الهلال.

وسقط طاهر محمد طاهر ، في الدقيقة الثامنة بعد تدخل مع أحد لاعبي الهلال، لكنه استكمل اللقاء بشكل طبيعي.

وأرسل أليو ديانج كرة خطيرة في الدقيقة 25 كادت أن تخدع حارس الهلال وتدخل الشباك، لولا تألق الأخير.

وحاول الهلال السوداني الوصول إلى مرمى الشناوي في أكثر مناسبة لكن دون خطورة تذكر.

وهدد الأهلي مرمى الهلال مجددا من الجانب الأيمن، حيث أرسل محمد هاني عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن حارس الأزرق أبعدها إلى ضربة ركنية في الدقيقة 33 قبل بيرسي تاو.

وشهدت الدقيقة 42 كرة عرضية من الهلال من الجانب الأيسر لكن معلول أبعدها عن مناطق الخطورة.