تعليق مثير من هاني حتحوت على هدف إمام عاشور

علق الإعلامي هاني حتحوت علي هدف إمام عاشور عبر صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب حتحوت تغريدة عبر صفحته وقال:‏"هدف إمام عاشور يدل على شخصية قوية للاعب لم يشارك في مران فريقه إلا مرتين فقط، وهدف اللاعب لابد أن يكون الانتقال للدوري الإنجليزي بعد 5 أشهر".

وواصل فريق الزمالك نزيف النقاط في مسابقة دوري أبطال أفريقيا بالتعادل سلبيا مع مضيفه المريخ السوداني في المباراة التي أقيمت على ملعب شهداء بنينا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وكان الزمالك خسر أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وسيواجه الزمالك نظيره الترجي التونسي ذهابا وإيابا في الجولتين المقبلتين من دوري أبطال إفريقيا.