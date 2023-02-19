خالد الغندور: لا أتفهم الهجوم غير الطبيعي من جماهير الأهلي على اللاعبين

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة إلى جماهير الأهلي بسبب هجومهم على محمد شريف ومجدي قفشة والحارس محمد الشناوي.

وكتب خالد الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "لا أتفهم هذا الهجوم الغير طبيعي من جماهير الأهلي بداية من قفشة وضياع بنالتي مرورا بمحمد شريف وضياع فرصة وصولا للشناوي ودخول مرماه هدف.. الجماهير دورها تدعم، دي كورة وارد فيها كل حاجة".



ويقع الأهلي في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا، والتي تضم صن داونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني.

وتغادر بعثة الأهلي السودان مباشرة إلى أسوان؛ للإقامة لمدة 48 ساعة، استعدادًا لمباراة أسوان يوم 21 من الشهر الحالي، ضمن منافسات الدوري الممتاز.