ماكرون: لا نريد سحق روسيا.. وفرنسا مستعدة لنزاع طويل الأمد

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، أنه يريد أن تُهزم روسيا في العمليات العسكرية التي تشنها ضد أوكرانيا، لكن من دون "سحقها".

جاءت تصريحات ماكرون في طريق عودته من مؤتمر ميونخ للأمن، حيث حث الحلفاء على تكثيف دعمهم لأوكرانيا للمضي قدما نحو المفاوضات، مؤكدا استعداد فرنسا لنزاع طويل الأمد.

وقال: "لا أعتقد، مثل البعض، أنه يجب هزيمة روسيا بالكامل، ومهاجمتها على أراضيها.. هؤلاء المراقبون يريدون قبل كل شيء سحق روسيا.. لم يكن هذا موقف فرنسا أبدا، ولن يكون كذلك أبدا".

وأضاف ماكرون: "أريد أن تهزم روسيا في أوكرانيا، وأريد أن تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن موقفها"، معربا عن اعتقاده بأن هذا الأمر لن ينتهي عسكريا في النهاية.

واعتبر ماكرون أن المطلوب هو أن تشن أوكرانيا هجوما عسكريا يعطل الجبهة الروسية من أجل العودة إلى المفاوضات.

وكان الرئيس الفرنسي قد أكد - في كلمته خلال مؤتمر ميونخ الدولي للأمن - "إننا جاهزون لنزاع طويل الأمد" في أوكرانيا، مؤكدا إن "الوقت ليس للحوار" مع روسيا.

وقال ماكرون: "نحن جاهزون لنزاع طويل الأمد.. أقول ذلك ولا أتمنى هذا الأمر.. وإذا كنا لا نتمنى ذلك، فعلينا أن نكون جميعا صادقين في قدرتنا على الاستمرار في هذا الجهد".