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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موسكو تتوعد بالرد على قرار هولندا ضد الدبلوماسيين الروس

صدى البلد

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو سترد بشكل مناسب على قرار هولندا تقليص عدد أعضاء البعثة الدبلوماسية الروسية لديها، ومطالبتها بمغادرة البلاد لعدد من الدبلوماسيين الروس.

وذكرت الوزراة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم، أن روسيا سترد بشكل مناسب، كما ذكر الجانب الروسي من قبل.

وكان وزير الخارجية الهولندي فوبكه هويكسترا، قد ذكر سابقا أن سلطات أمستردام قررت الحد من عدد الدبلوماسيين الروس العاملين في البلاد.

ووفقا لبيان الوزارة: "قرر مجلس الوزراء، أن السفارة الروسية لدى لاهاي لا يمكن أن توظف دبلوماسيين أكثر من السفارة الهولندية لدى موسكو؛ لذلك سيتعين على عدد من الدبلوماسيين الروس مغادرة هولندا".

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