أخبار التكنولوجيا| طريقة معرفة التجسس على رسائل هاتف الآيفون.. و7 حلول بسيطة لإصلاح أعطال Gmail على هواتف أندرويد

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :

كشفت تقارير أن التحديث الأخير الذي أطلقته شركة سامسونج الكورية الجنوبية لعدد من هواتفها الرائدة ، عمل على تدمير عمر البطارية في الكثير في الهواتف، حيث اشتكى عدد كبير من المستخدمين من تأثر عمر بطارية هواتفهم فور تثبيت التحديث.



تتمتع هواتف الفئة الرائدة “فلاجشيب” بقدرات وإمكانات فائقة على كل المستويات بدءا من المعالج والشاشة والكاميرا وغيرها، ومؤخرا حصلت عدد من هذه الهواتف على كاميرا فائقة بدقة 200 ميجا بيكسل مثل هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra الذي جاء بمستشعر ISOCELL HP2 بدقة 200 ميجابكسل.



يعاني الكثير من مستخدمي تطبيق البريد الإلكتروني Gmail من الأعطال المفاجئة التي قد تحدث لهم أثناء استخدام التطبيق، حيث قد يكتشف المستخدمون عدم تلقي إشعارات، أو أن رسائل البريد الإلكتروني لم يتم تنزيلها أو إرسالها، أو أن التطبيق لا يعمل بشكل طبيعي.



كشفت شركة Nubia الصينية المملوكة لشركة ZTE عن نيتها إطلاق نظارة للواقع المعزز في أكبر معرض للمنتجات الإلكترونية MWC 2023 والذي سيعقد في مدينة برشلونة الأسبانية بداية من 27 فبراير المقبل وحتى الثاني من مارس.



تستعد شركة تويتر Twitter لتكون أول منصة للتواصل الاجتماعي تسمح بعرض إعلانات القنب في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، حيث قررت الشركة تغيير السياسة الإعلانية الخاصة بها، قائلة إن السياسة الإعلانية المرنة تهدف إلى خلق المزيد من الفرص "للتسويق المسئول للقنب ".

تسبب برامج التجسس والروابط الضارة قلقا بالغا لدى المستخدمين، حيث يمكن لهذه البرامج اختراق المستخدمين وتتبع مواقعهم والحصول على جميع البيانات الشخصية الموجودة على حساباتهم، ولكن رغم خطورة مثل هذه البرامج إلا أنها لا تعد الطريقة الوحيدة التي يمكن اختراق المستخدمين من خلالها.



سعر ومواصفات جوال أوبو Reno 9 Pro 5G.. أبرز إصدارات سلسلة أوبو رينو 9 الجديدة بالأسواق، والذي يتميز بمواصفات قوية وإمكانيات شبه رائدة، بالإضافة إلى تصميم أنيق يجذب الكثير من المستهلكين لشراء أحد طرزات تشكيلة رينو المميزة من أوبو، وفيما يلي سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل حول سعر ومواصفات جوال أوبو Reno 9 Pro 5G في عمان.