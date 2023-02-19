خالد الغندور في رسالة غامضة: ألف مبروك للزمالك نتقابل الإثنين

وجه الإعلامي خالد الغندور لاعب الزمالك السابق رسالة هامة لجمهور القلعة البيضاء، تحمل مفاجأة يعلن عنها غدا الإثنين.

ونشر خالد الغندور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "ألف مبروك للزمالك نتقابل الإثنين إن شاء الله".

وكان الجهاز الفني للفريق الأول بكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا قرر منح اللاعبين راحة اليوم وغدا من التدريبات على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الإثنين المقبل على ملعب عبد اللطيف أبو رحيلة استعدادا للقاء الترجي التونسي المقرر له يوم السبت المقبل في تونس في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعادل فريق الكرة بنادي الزمالك مع المريخ السوداني بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد شهداء بنينا في إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا ليحصد الأبيض أول نقطة له بالمجموعة الرابعة ليحتل المركز الثالث، كما رفع المريخ رصيده إلى نقطة أيضا يحتل بها المركز الأخير.