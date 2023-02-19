الرئيس السيسي يوجه بتوفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين.. ونواب: الدولة رفعت شعار من لا يملك قوت يومه لا يملك قراره.. والحرب أبرزت أهمية القطاع

الرئيس السيسي يوجه بتوفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين

برلمانية: القيادة السياسية رفعت شعار «من لا يملك قوت يومه لا يملك قراره»

برلماني: الحرب الروسية الأوكرانية أبرزت دور القطاع الزراعي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد طيار بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وأعقب ذلك اجتماع منفصل للرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع على جهود إنتاج وتوريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، حيث وجه بتوفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين، ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، موجهاً بسرعة الإعلان عن سعر ضمان لتوريد الذرة وفول الصويا وعباد الشمس، بهدف زيادة الإنتاج من تلك المحاصيل لاسيما التي تدخل في صناعة الأعلاف، بما يحّد من الفاتورة الاستيرادية ويسهم في ضبط الأسعار.

وفي هذا الإطار قالت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري: إن اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء من أجل الاطلاع على جهود إنتاج وتوريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، يؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لهذا القطاع.

وتابعت "حارص" في تصريحاتها لـ صدى البلد أنه على الرغم من اهتمام الدولة الكبير لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، إلا أننا ما زلنا في حاجة إلى المزيد، لافتة النظر إلى أن أزمة ارتفاع الدواجن واللحوم من ضمن أسبابها قلة هذه المحاصيل المتمثلة في الذرة والفول الصويا.

ونوّهت عضو مجلس النواب، أن توجيهات القيادة السياسية بتوفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين، ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، سيكون له دور كبير في تخفيف حدة الأزمة بشأن ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم.

وأوضحت النائبة إيلاريا سمير حارص أن الإعلان عن سعر ضمان لتوريد الذرة وفول الصويا وعباد الشمس، بهدف زيادة الإنتاج من تلك المحاصيل، سيدفع المزيد من المزارعين لزيادة الإنتاج عن طريق التوسع في الزراعة.

واختتمت حارص أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفعت شعار من لا يملك قوت يومه لا يملك قراره، وذلك بالتزامن مع الأزمات الراهنة التي شهدها العالم بداية من فيروس كورونا وحتى الحرب الروسية الأوكرانية، والتي اثبتت هذا الأمر مشيرة إلى أنه من لم يأخذ خطواته الاستباقية للاستعداد لهذه التخبطات سيعاني أشد المعاناة.

علق النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، على اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء من أجل الاطلاع على جهود إنتاج وتوريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، موضحا أن الأزمات العالمية المتعاقبة أكدت أهمية القطاع الزراعي .

وتابع السادات في تصريحاته لـ صدى البلد، أن توجيهات القيادة السياسية بدعم المزارعين للتوسع في المحاصيل الاستراتيجية أمر في غاية الأهمية، لأن اعتمادنا الرئيسي بشان استيراد هذه المحاصيل كان من روسيا أوكرانيا، وبالتالي التوقف عن الاستيراد منهم يدفعنا للاعتماد على انفسنا لتلبية الاحتياجات المحلية.

وأكمل عضو مجلس النواب، أن الأزمة الاقتصادية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية ، أبرزت أهمية اعتماد الدول على ذاتها، مشيرا إلى أن كثير من الدول قد تواجه مخاطر جراء تأثير الأزمة الغذائية، ومن ثم يجب ان يكون هناك خطوات استباقية لحل الأمر.