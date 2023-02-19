فراخ على وش البيع .. علف مسرطن للدجاج لا يصلح للاستخدام

أثار أحد مربي الدجاج تعاطف رواد الفيسبوك بعد بكائه على خسارة ونفوق ٧ آلاف دجاجة بمزرعته.

وتداولت صورة رجل يبكي على الدجاج في منشور يقول "اتنين محملين حمولة علف فراخ بكفر الشيخ راحوا لعم فتحي فى المزرعة بتاعته وقالوله عايزين نبيع العلف بأي سعر عشان مراتي تعبانة في المستشفى وبتعمل عملية وبنجمع فلوسها. الراجل اتعاطف معاهم وقال أفك كربهم بدال ماشي يدلل عليها ..الراجل الطيب قالهم هشتري بسعر السوق...واشترى العلف.

الفراخ بعد ما أكلت العلف مات منها سبع آلاف فرخة على وش البيع وخسر فلوسه كلها حوالى ٤٠٠ الف جنيه…"

وكان الطب البيطري صرح على السوشيال ميديا بأن العلف كان مسرطنا ومسمما ومن المفروض اعدامه حيث انه يصيب الدجاج بمرض يؤدي إلى موته.