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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

بعد حادثة شبرا.. برلماني يطالب بمراجعة السلامة الإنشائية للكباري القديمة

النائب أشرف أمين
النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب

أشاد النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ، بجهود الأجهزة التنفيذية والأمنية بمديرية أمن القليوبية ، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى فى الانتهاء من قطع كوبرى مشاة الثلاجة بحى غرب شبرا الخيمة ، الذي سقط فجر الخميس الماضي، دون إصابات أو خسائر بشرية، إلى نصفين وانتهاء الأوناش من رفع الكوبرى وفتح الحركة المرورية على الطريق من جديد.

وطالب " أمين " فى بيان له أصدره اليوم، بتشكيل لجنة هندسية للمرور على جميع الكبارى القديمة خاصة كبارى المشاة على مختلف الطرق والسكك الحديدية على مستوى الجمهورية، للتأكد من سلامتها الانشائية للحفاظ على صحة المواطنين، الذين يستخدمون هذه المبارة والمارة أسفلها من المواطنين والسيارات وقطارات السكك الحديدية.

كما طالب النائب أشرف أمين ، من المحافظين وقيادات المحليات باعطاء أولوية قصوى لهذا الملف داخل محافظاتهم خاصة أن هناك العديد من الكبارى القديمة مشيراً الى ضرورة ازالة الكبارى التى يتم التأكد من عدم سلامتها الانشائية والقيام بعمل صيانة دورية للكبارى التى تحتاج الى الصيانة.

وكان اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية قد أشار إلى بدء أعمال رفع وتركيب الكوبرى، حيث تم الدفع بـ4 أوناش ضخمة لرفع الكوبرى وإعادة تركيبه من جديد، لافتا إلى أنه سيتم العمل على إعادة الحركة المرورية بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بنطاق الحادث من جديد أمام المسافرين على الطريق لمنع تعطل مصالحهم، كما أنه يجري ملاحقة السيارة المتسببة بالحادث وضبطها.

وأوضح رئيس حى غرب شبرا الخيمة، أنه تم الدفع بـ4 أوناش ضخمة أحمال «120، و100، و50 طن»، للمشاركة فى أعمال الرفع نظرا لحجم الكوبرى الكبير بطول نهر الطريق، لافتا إلى أنه من الممكن استدعاء أوناش أخرى للمساعدة فى أعمال رفع وتركيب الكوبرى.

من جهتها، ناشدت الإدارة العامة لمرور القليوبية، قائدى المركبات والسيارات، اتخاذ طرق بديلة للدخول لمنطقة شبرا الخيمة بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، نظرا لسقوط كوبرى مشاة الثلاجة على الطريق الزراعى فى الاتجاهين بنطاق حى غرب شبرا الخيمة.

وأوضحت الإدارة العامة لمرور القليوبية، أنه تم تحويل الطريق للقادم من المظلات إلى الطريق الزراعى، ليسلُك كوبرى الشرقاوية ثم الطريق الدائرى، والقادم من قليوب يسلُك الطريق الدائرى وكوبرى تحيا مصر.

الأوناش الحركة المرورية كوبري مشاة الثلاجة حي غرب شبرا الخيمة لجنة هندسية

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