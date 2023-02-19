نائب يشيد بتطابق وجهتي نظر مصر وتونس حول الأوضاع داخل ليبيا

أشاد المهندس عبد السلام خضراوى، عضو مجلس النواب، بتطابق وجهتى نظر مصر وتونس حول مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية بصفة عامة، وحول الأوضاع داخل ليبيا بصفة خاصة، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من داخل الأراضى الليبية.

وأكد "خضراوى"، فى بيان له أصدره اليوم، الأحد، الأهمية الكبيرة للقضايا التى تناولها اللقاء الذى تم بين السفير سامح شكري، وزير الخارجية، مع نبيل عمّار، وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وذلك قبل انعقاد قمة الاتحاد الأفريقي المقررة يومي 18 و19 الجاري بأديس أبابا، مشيداً بتأكيد الجانبين المصرى والتونسي أهمية استمرار العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وكذا وتيرة التشاور والتنسيق بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك.

واعتبر المهندس عبد السلام خضراوى تأكيد السفير سامح شكرى خلال اللقاء كامل دعم مصر لاستقرار وأمن ورخاء تونس الشقيقة، وتأكيد وزير خارجية تونس أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والتقدير للتواصل الوثيق بين قيادتي البلدين مع التطلع لاستمرار وتيرة هذا التواصل، بمثابة دليل قاطع على حرص مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على تحقيق الأمن والاستقرار داخل دولة تونس الشقيقة.

كما أشاد بتطابق وجهتى نظر البلدين حول الأوضاع في ليبيا الشقيقة، وتأكيد وزير الخارجية السفير سامح شكرى ضرورة دعم المسار الدستوري لمجلسي النواب والأعلى للدولة لعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن، وأيضاً تأكيد وزير خارجية تونس أهمية ليبيا للأمن القومي لكلا البلدين.

ونوه المهندس عبد السلام خضراوى بالوفاق الكامل بين مصر وتونس بشأن دعم المسار القائم برعاية الأمم المتحدة للتوصل للانتخابات، ودعم الحل الليبي الليبي، مع ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب بشكل كامل، مع الإشارة إلى تأثير الأوضاع الأمنية على دول الجوار، معرباً عن أمله فى أن يتم تحقيق الأمن والاستقرار داخل ليبيا فى القريب العاجل حتى تعود الدولة الليبية الشقيقة لاستعادة مكانتها ودورها الفاعل فى محيطها العربى والإقليمي والدولى.