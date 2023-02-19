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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يخطر اتحاد الكرة الطائرة بانسحابه من البطولة العربية للأندية

صدى البلد

كشف مصدر مطلع داخل الاتحاد المصري للكرة الطائرة ، أن نادي الزمالك أخطر الاتحاد رسميًا، بانسحابه من البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة المقرر انطلاقها غدا الإثنين .

وأكد المصدر أنه وصل إخطارا للاتحاد المصري لكرة الطائرة اليوم من نادي الزمالك باعتذاره عن المشاركة في البطولة العربية.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة العربية للأندية للكرة الطائرة قد أعلنت انسحاب ناديي الكويت وأهلي طرابلس من المشاركة في البطولة المقرر انطلاقها غدا الإثنين.

ويقام اليوم الاجتماع الفني للبطولة و الذي يتم خلاله تأكيد نظام المباريات والبطولة.


وتستضيف مصر فعاليات البطولة العربية الحادية والأربعين للأندية للكرة الطائرة خلال الفترة من 20 فبراير الجاري إلى 3 مارس المقبل، بمشاركة 13 ناديا بعد انسحاب الزمالك و الكويت وأهلي طرابلس.

مجموعات البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة

المجموعة الأولى

الأهلى القطري - الصداقة الفلسطيني - مصافي الشمال العراقي.

المجموعة الثانية  

الوكرة القطري - بني ياس الإماراتي - السويحلي الليبي.

المجموعة الثالثة

خيبل المهرة اليمني - القوات الفلسطيني - السيب العماني .

المجموعة الرابعة  

النصر البحريني - كاظمة الكويتي - الميناء اليمني - الأهلي المصري.

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