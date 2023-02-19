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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

ما هو المقصود بـ المُقحِمات.. وكيف ننجو من النار؟ علي جمعة يجيب

علي جمعة
علي جمعة

ما هو المقصود بـ المُقحِمات؟ وما هي الثلاث التي أعطيها الرسول ليلة الإسراء والمعراج؟ أسئلة بينها الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف من خلال برنامج "من مصر" على شاشة سي بي سي.

 

ما هي المُقحِمات ؟

قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: “لما أُسْرِيَ برسولِ اللهِ ، انتهى به إلى سِدْرَةِ المُنْتَهى ؛ وهي في السماءِ السادسةِ ، وإليها يَنْتَهِي ما عُرِجَ به مِن تحتِها ، وإليها يَنْتَهِي ما أُهْبِطَ به مِن فوقِها ، حتى يُقْبَضَ منها . قال : إذ يغشى السدرة ما يغشى قال : فراشٌ مِن ذهبٍ . فأُعْطِيَ ثلاثًا : الصلواتُ الخمسُ، وخواتيمُ سورةِ البقرةِ ، ويُغْفَرُ لمَن مات مِن أمتِه لا يُشْرِكُ باللهِ شيئًا المُقْحِمَاتُ”.

وقال علي جمعة في بيانه المقصود بـ المُقحِمات: التي تقحمه في النار، مشيراً إلى أن الله تعالى غفر لاتباع محمد ما يقحمهم في النار، إذا استغفر العبد واستهدى، لذا نقول"اللهم اهدنا فيمن هديت".

وشدد علي جمعة أن الله سبحانه وتعالى قد اعطانا فرص كثيرة تنجينا من المقحمات منها: “الصدقة وساعة إجابة الجمعة، مليحة العنز، والصلوات الخمس، وغيرها الكثير من الفرص التي تنجي من النار”.

هؤلاء الأنبياء صلوا خلف النبي

كما قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن الأقصى هو عبارة عن جبل يسمى جبل "داريا" مساحة هذا الجبل 144 ألف متر.

وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي" أنه لما سأل سيدنا أبي ذر الغفاري سيدنا النبي وقال له : كم الأنبياء، فرد عليه النبي، 124 ألف نبي، منوها أن هؤلاء الأنبياء صلوا خلف النبي.

وأشار إلى الأنبياء صلوا خلف النبي في المسجد الأقصى، فصار إمام الأنبياء والمرسلين، وهذا كلام المصادر الصحيحة التي روت الإسراء والمعراج.

النبي مر بجبل الطور

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد زار مصر وصلى بها ركعتين في رحلة الإسراء والمعراج.

واستدل علي جمعة من خلال برنامج من مصر عبر شاشة سي بي سي بما ذكره ابن حجر العسقلاني من أن النبي مر بجبل الطور، وتحدث إلى سيدنا جبريل، وطلب منه بأن يصلي في الموضوع الذي كلم الله فيه أخيه موسى فنزل وصلى ركعتين.

ولفت علي جمعة إلى أن الهدف من الإسراء هو الذهاب من القبلة الحقيقية إلى المسجد الأقصى الذي كان قبلة المرسلين، وقد صلى إليه النبي 18 شهرا، لتوضيح الصلة بين القبلتين.

المقحمات ليلة الإسراء والمعراج علي جمعة هيئة كبار العلماء من مصر جبل الطور الصلوات الخمس

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