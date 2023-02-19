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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مدبولى يوجه بتوفير 350 مليون جنيه لسرعة تطوير المناطق غير المخططة بالسويس

صدى البلد

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس؛ لمتابعة المشروعات وبحث الفرص الاستثمارية بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس.

وفي مستهل اللقاء، عرض المحافظ موقف المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، خاصة مشروعات البنية الأساسية، وتطوير المناطق غير المخططة.

ووجه رئيس الوزراء بأن تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية توفير 350 مليون جنيه؛ لسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المناطق غير المخططة بالمحافظة، بما يسهم في استكمال الجهود التي نفذتها المحافظة في هذا الملف، مشيراً إلى أنه سيتم توفير المبالغ المطلوبة حتى انتهاء هذه المشروعات.

وخلال اللقاء، أشار محافظ السويس إلى الفرص الاستثمارية التي تمتلكها المحافظة ضمن أصولها "مشروع الشاليهات والشواطئ والنادي الاجتماعي"، والتابع لصندوق الخدمات والتنمية المحلية، والذي قام بإنشاء عدد من المشروعات من بينها: شاطئ السوايسة، ومنطقة Suez Sea View، وممشى أهل السويس، وممشى النخيل، وحديقة تعاونيات فيصل، وحديقة الكورنيش القديم، موضحاً أن هذه المشروعات منفردة تحقق عوائد قادرة على استعادة تكلفة رأس المال بشكل سريع، لافتاً إلى أن مشروع "ممشى النخيل" يمثل أحد أنماط الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو تشجيع وتمكين القطاع الخاص.

واستعرض اللواء عبد المجيد صقر عددا من الأصول الاستثمارية الواعدة غير المستغلة بالمحافظة، التى تمتاز بموقع محوري بالمحافظة، والعروض المقدمة من الجهات المختلفة لاستغلالها، وكذا الطلب المقدم من إحدى الشركات للاستثمار العقاري؛ لاستغلال قطعتي أرض فضاء بشارع الجلاء لإنشاء مجمع تجاري ومنطقة ترفيهية بشارع الجلاء، فضلا عن العرض المقدم للمحافظة من قبل إحدى الشركات، لإنشاء كمبوند سكني متكامل الخدمات أمام خليج السويس على الأرض الفضاء التي تبلغ مساحتها 250 فدانا "بالشراكة مع المحافظة"، حيث يتم الاستغلال الرئيسي للأرض في إسكان استثماري وأنشطة تجارية وإدارية وتعليمية وترفيهية.

وأكد رئيس الوزراء أهمية هذه المشروعات التنموية للمحافظة، ووجه بأن يتم العرض على مجلس الوزراء للحصول على الموافقة النهائية لتنفيذ المشروع، كأحد المشروعات التنموية في المحافظة.

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