تفاصيل الهاتف الذكي الرسمي لدوري أبطال أوروبا

كشفت OPPO، الشركة العالمية في مجال التكنولوجيات والهواتف الذكية والشريك الرسمي العالمي لدوري أبطال أوروبا UEFA Champions League، عن أحدث هواتفها الذكية القابلة للطي وهو الهاتف الذكي الرسمي لدوري أبطال أوروبا.

وبصفتها أول علامة تجارية صينية تدخل في شراكة مع دوري أبطال أوروبا UEFA Champions League، ستعمل الشركة العالمية مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA لمنح الرياضة المزيد من الشغف والإلهام من خلال أجهزتها وتقنياتها مع مساعدة المشجعين علي مشاهدة روعة وسحر مواسم 2022-23 و2023-24 والتقاط الصور ونشرها ليشاهدها كل الناس حول العالم.

وقال ويليام ليو، رئيس التسويق العالمي للشركة : سيقوم المصورون الرسميون لدوري أبطال أوروبا UEFA Champions League، باستخدام الهاتف لالتقاط صور فائقة الدقة لحركة اللاعبين من مسافة قريبة علي جانبي الملعب

كما سيتم تسليط الضوء على اللحظات الملهمة والحماسية في أحد أهم بطولات كرة القدم حول العالم.