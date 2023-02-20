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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجلس النواب يستأنف عقد الجلسة العامة..الأثنين المقبل

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد الجلسة العامة يوم الأثنين المقبل الموافق 27 فبراير الجاري.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الماضية ، مواجهة رقابية مع وزير الشباب، حيث أكد الدكتور أشرف أن حجم العمل داخل الوزارة كبير للغاية بعضها مرتبط بالمواطنين وبعضها مرتبط بأمور أخري .

وقال: نحن أمام سنوات سابقة تولد عنها تراكمات فى ملف الرياضة، ونتعامل مع منحنى سنى لشباب مصر نعمل من خلاله على تربية جيل  على الانتماء للوطن ويساهم في إنجاز بطولات رياضية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن البعض يتحدث عن دور وزارة الشباب والرياضة فى إصلاح ملف كرة القدم، قائلا: الحديث عن  الكرة أمر يحتاج إلى آليات نعمل على تحقيقها، لاسيما وأن هذا الملف عانى لسنوات طويلة.

وأكد أن مصر وصلت لبطولة كأس العالم في تاريخها 3 مرات فقط، وعلى مراحل متباعدة، قائلا: محمد صلاح ظاهرة فريدة منذ 1934، متسائلا: كم محترف وصل لما وصل له هذا اللاعب؟.
وشدد على أن الوزارة تعمل على حوكمة الرياضة ونعمل حاليا على تطوير مراكز الشباب، قائلا: وضعنا نموذج الفنان عادل إمام فى فيلمه الشهير "التجربة الدنماركية" أمام أعيننا، متابعا: "مش هنجيبه من بره، لنستطيع تطوير مراكز الشباب، وهو من أهم أهدافنا.

مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى الجلسة العامة وزير الشباب مواجهة رقابية

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