عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر وأوزباكستان تبحثان تعزيز التعاون في الكهرباء والطاقة المتجددة

صدى البلد

أشاد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، بالعلاقات السياسية المتميزة بين مصر وأوزبكستان مرحباً بالتعاون المشترك.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع النائب الأول لوزير الطاقة الأوزباكستاني عظيم أحمد؛ لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون وفتح فرص الاستثمار بين البلدين في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة ومجالات كفاءة استخدام الطاقة.
وأشار شاكر- بحسب بيان، اليوم /الأحد/- إلى الجهود التي يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع، كما أشار إلى استراتيجية الدولة التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية.
من جانبه.. أشاد المسئول الأوزبكي بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين، مؤكداً ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات، مثنيًا على ما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبیرة في كافة المجالات.
وأعرب عن رغبة بلاده في التعاون مع مصر، مشيداً بالخبرات والنجاحات التي حققها قطاع الكهرباء المصري في مشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدراً من مصادر بدائل الطاقة والهيدروجين، وكذلك المساهمة في مجالات كفاءة استخدام الطاقة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رش بنج واشتباكات.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الأهلي والهلال السوداني

كيلو الفراخ بـ60 جنيهًا فقط.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن

صفقات الزمالك.. قرار قضائي عاجل فى قضية مرتضى منصور ضد اتحاد الكرة

فضحتها على الفيسبوك.. ربة منزل تنشر مجموعة صور مخلة لجارتها الثلاثينية

الصفقة تمت.. تعرف على خليفة أشرف بن شرقي في الزمالك

قرار عاجل ومفاجئ لـ كولر يصدم لاعبي الأهلي بعد الخسارة من الهلال

الذهب يتراجع لأول مرة منذ 70 يومًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

لا رجعة فيه.. تطورات مفاجئة بشأن أزمة قيد لاعبي الزمالك

ترشيحاتنا

محامي زوجة صيدلي حلوان: المجني عليه حاول إنهاء حياته أكثر من مرة

خالد ميري: حل أزمة صحفيي مجلة الإذاعة والتليفزيون وإيقاف كل إجراءات الخصم

قفزة لأعداد ضحايا الزلزال في تركيا.. وزيارة خاطفة لبلينكن

أمها صاحبتهم .. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تعذيب سيدتين لطفلة بالجيزة

قبل عرضه على الوثائقية.. فرقة رضا رحلة حياة مع الرقص

كيلو الفرخ وصل لـ80 جنيه..برلمانى يكشف أسباب عودة إرتفاع أسعار الدواجن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخصر نحيف.. ميرهان حسين تثير الجدل بظهورها| شاهد

بلاش على الريق.. مخاطر تناول الشاي بلبن للإنسان

بسبب قطعة فراولة.. وفاة طفل بعد ساعات من تناولها

لسبب غريب .. إصابة شخص في أمريكا بالعمى بعد نوم 40 دقيقة

فيديو

الذهب يتراجع بقوة ومفاجأة تنتظر الجنيه| تفاصيل

تحذير من حالة الطقس .. بيان هام من الأرصاد الجوية

معروفة باسم جيش الطين.. أعظم مقبرة تاريخية لم يتمكن العلماء من فتحها

زلزال تركيا وسوريا بفعل فاعل .. تصريحات رسمية تركية أثارت الجدل "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ