مصر وأوزباكستان تبحثان تعزيز التعاون في الكهرباء والطاقة المتجددة

أشاد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، بالعلاقات السياسية المتميزة بين مصر وأوزبكستان مرحباً بالتعاون المشترك.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع النائب الأول لوزير الطاقة الأوزباكستاني عظيم أحمد؛ لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون وفتح فرص الاستثمار بين البلدين في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة ومجالات كفاءة استخدام الطاقة.

وأشار شاكر- بحسب بيان، اليوم /الأحد/- إلى الجهود التي يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع، كما أشار إلى استراتيجية الدولة التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية.

من جانبه.. أشاد المسئول الأوزبكي بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين، مؤكداً ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات، مثنيًا على ما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبیرة في كافة المجالات.

وأعرب عن رغبة بلاده في التعاون مع مصر، مشيداً بالخبرات والنجاحات التي حققها قطاع الكهرباء المصري في مشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدراً من مصادر بدائل الطاقة والهيدروجين، وكذلك المساهمة في مجالات كفاءة استخدام الطاقة.