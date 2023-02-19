أخبار التعليم| رئيس جامعة سوهاج يتابع طرح منتجات كلية الزراعة بمنفذ البيع بالمقر القديم.. شرط جديد لتعيين الـ 30 ألف معلم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

كلية الطب البيطري جامعة عين شمس في رحلة علمية لمحمية أشتوم الجميل

نظمت كلية الطب البيطرى بجامعة عين شمس رحلة علمية لطلبة الفرقة الأولى بالكلية لمحمية أشتوم الجميل بمحافظة بورسعيد، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتور أحمد رفعت خفاجة، المشرف على كلية الطب البيطرى بجامعة عين شمس، والدكتور عاطف محمد كامل، المشرف على قسم الحياة البرية وحدائق الحيوان، والدكتور حمزة إبراهيم، المشرف على إنشاء قسم البكتيريا والمناعة والفطريات، والدكتور خالد محمد صلاح الدين، المشرف على قسم طب الحيوان والأمراض المعدية، والدكتور سعيد كمال أبو الغيط، محمد مدير وحدة القياس والتقويم والتعليم الإلكتروني.

لطلاب جامعة القاهرة.. تعرف على آخر موعد لتسجيل المقررات الدراسية

أوضح الدكتور أحمد الشريف عميد كلية العلوم جامعة القاهرة، عن مواعيد التسجيلات والشرائح للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022-2023 .

حقوق حلوان تطلق مبادرة للحفاظ على الأسرة.. تفاصيل

نظمت كلية الحقوق جامعة حلوان مبادرة بعنوان تحدث معه، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور وليد السروجى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحضور الدكتورة أمل لطفي عميد كلية الحقوق ، و الدكتور أحمد عبد الله وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

شرط جديد من وزارة التعليم لتعيين الـ 30 ألف معلم.. تفاصيل

أعلن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن آليات تعيين الـ 30 ألف معلم الفائزين بمسابقة التربية والتعليم خلال الفترة المقبلة.

جدول امتحانات شهر فبراير لطلاب المدارس.. شاهد بدء إعلانه في المديريات

جدول امتحانات شهر فبراير لطلاب المدارس، بدأ إعلانه رسمياً على الصفحات الرسمية لبعض المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، وذلك بعد أيام قليلة من بدء الدراسة في الترم الثاني من العام الدراسي الحالي 2022 / 2023.

رئيس جامعة سوهاج يتابع طرح منتجات كلية الزراعة بمنفذ البيع بالمقر القديم

تفقد الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج منفذ بيع منتجات كلية الزراعة بالمقر القديم، يرافقه الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، والمحاسب أشرف القاضي، أمين عام الجامعة، والدكتور خلف همام، القائم بعمل عميد الكلية.

مديرو الإدارات التعليمية بأسوان يتابعون انتظام الدراسة بمدارس المحافظة

يواصل مديرو الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بأسوان جولاتهم الميدانية لمتابعة سير الدراسة والعملية التعليمية وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات عبد الكريم لطفى وكيل الوزارة.

حقيقة اصطدام كويكب بالكرة الأرضية..البحوث الفلكية توضح

يتردد من حين إلي آخر اخبار كثيرة عن اصطدام كويكب بالكرة الأرضية وإنه سوف يتسبب في الكثيرة من الدمار والهلاك لجميع سكان الأرض، ويتم الترويج من تلك الإخبار علي مواقع التواصل الإجتماعي (السوشيال ميديا)، ويقوم أصحاب نظريات نهاية العالم وقيام الساعة بتسليط الضوء بشكل كبير علي تلك الأخبار.