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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصمم تيشيرتات كابيتانو : اعتمدنا على هويتنا .. والتصميمات مصرية 100 %

صدى البلد

أكد حلمى علام مصمم تيشيرتات الموسم الأول من مشروع كابيتانو مصر الذى تنفذه الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أن المشروع حقق الأهداف التى وجد من أجلها.

وقال حلمى علام إنه سعيد للغاية بالمشاركة بجزء صغير فى هذا المشروع الضخم الذى شرف بمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأبطال المشروع خلال زيارة الرئيس السيسى فى نادي شربين.

وأوضح حلمى علام أنه شارك من خلال تصميم التيشيرتات الخاصة بالمشروع وأبطالها ولاعبيه مشيرا الى أن حاول الاعتماد فى تصميم التيشيرت على الهوية المصرية والاقتباس من الحضارة الفرعونية.

وأضاف علام أن التصميم يليق بالجمهورية الجديدة وسيعتمد فى الموسم الثانى على المزيد من المشروعات العملاقة التى حققتها مصر خلال السنوات الماضية تحت قيادة الرئيس السيسى.

وكشف علام عن اعتماده خلال عمليات التصميم والصنيع على مواد الخام المصرية فى ظل الازمات الاقتصادية الكبرى التى تضرب العام أجمع مع الجودة العالية لتلك المنتخبات للمنافسة مع كبرى شركات الملابس الرياضية العالمية .

ويعتمد كابيتانو مصر على اكتشاف المواهب الكروية من أجل اعدادها والعمل على صناعة ألف بطل كروى مثل النجم العالمى محمد صلاح من أجل العمل على تطوير كرة القدم المصرية والمنافسة فى المستقبل القريب على كل البطولات التى تشارك فيها الأندية والمنتخبات المصرية .

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