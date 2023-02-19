أزمات غير مسبوقة.. بنوك الطعام في بريطانيا تتلقى طلبات دعم قياسية

وجد استطلاع جديد أن بنوك الطعام في بريطانيا غارقة في زيادة “غير مسبوقة” في عدد الأشخاص الذين يسعون للحصول على الدعم، وسط رتفاع التضخم وأزمة تكلفة المعيشة.

ووفقا للاستطلاع، الذي نشرته شبكة المعونة الغذائية المستقلة، وهي مؤسسة توحد أكثر من 550 بنكا مستقلا للطعام، شهدت 89% من المنظمات ارتفاعا في عدد الأشخاص الذين يسعون للحصول على الدعم في ديسمبر ويناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

علاوة على ذلك، أفاد أكثر من 80% من بنوك الطعام بأن العديد من البريطانيين الذين كانوا يطلبون المساعدة كانوا يفعلون ذلك لأول مرة في حياتهم.

كما قالت حوالي 50% من المنظمات التي شملها الاستطلاع إنه إذا زاد الطلب، فستضطر إلى خفض حجم المساعدة أو رفض بعض المتقدمين تماما.

وعزا الاستطلاع هذه التطورات أساسا إلى الزيادات في تكاليف المعيشة، وحفزها ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الطاقة، والتي تفاقمت بسبب العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا.

وتشمل الأسباب الأخرى عدم كفاية الأجور ووقت الانتظار اللازم لتلقي دفعة الضمان الاجتماعي الأولى من السلطات، فضلا عن الخصومات على المزايا.

وحثت شبكة المعونة الغذائية المستقلة، حكومة بريطانيا، على زيادة مساعدة الضمان الاجتماعي لتتناسب مع التكاليف اليومية المتزايدة، وإلغاء فترة الانتظار لمدة خمسة أسابيع لتلقي أول فحص للضمان الاجتماعي.

بينما في الأشهر الأخيرة، خف التضخم في المملكة المتحدة إلى حد ما، اعتبارا من يناير لا يزال يصل إلى 10.1%.

في الوقت نفسه، بلغ تضخم أسعار المواد الغذائية 16.7% في نفس الشهر.