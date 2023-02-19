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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان أوسيم يطالبون المسؤولين بإقامة معرض أهلا رمضان

صدى البلد

أرسل القارئ إكرامي تليمة شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من عدم وجود خدمات بقريته وطالب بإقامة معرض أهلا رمضان بها أسوة بباقي المناطق.

وقال في شكواه نعاني نحن سكان أوسيم بمحافظة الجيزة من نقص خدمات ومرافق وطرق ونلتمس من المسؤلين إقامة معرض اهلا رمضان بها أسوة بباقى المدن والمراكز التى تمت إقامة المعارض بها.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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