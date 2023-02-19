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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرهان وسلفاكير يوقعان الاتفاقية المحدثة لاتفاق جوبا للسلام في السودان

صدى البلد

وقع رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، اليوم  بجوبا على الاتفاقية المحدثة لاتفاق جوبا لسلام السودان.

ووقع الفريق أول البرهان كشاهد، فيما وقع سلفاكير ميارديت كضامن للاتفاق، كما وقع الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة ورئيس الوفد الحكومي، عن جانب الحكومة السودانية، فيما وقع عن أطراف العملية السلمية، رؤساء وقادة التنظيمات والحركات، ووقع على الاتفاقية أيضا ممثلو الدول الضامنة والشاهدة على الاتفاقية.

وقال إعلام مجلس السيادة الانتقالي، في بيان اليوم، إن رئيس مجلس السيادة أكد في كلمته أمام الاحتفال، وبحضور رئيس جمهورية جنوب السودان، ونواب رئيس جمهورية جنوب السودان، رياك مشار، تعبان دينج، جيمس واني إيجا وأعضاء مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي والفريق ركن ياسر العطا ومالك عقار اير والدكتور الهادي إدريس ورؤساء وقادة التنظيمات والحركات الموقعة على اتفاقية جوبا، أكد أن السلام هو القضية الجوهرية للسودان ويحتل الصدارة في الأولويات القصوى للدولة السودانية ويشكل عاملا مفتاحيا في قضايا الأمن والتنمية بالبلاد.

وأعلن البرهان التزام الحكومة بالعمل على تطبيق الاتفاقية بمواقيتها الجديدة لتشكل دفعة قوية لتنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق، مشيدا بجهود دولة جنوب السودان والدول الضامنة لاتفاق جوبا، في تحقيق السلام في السودان.

وأوضح البرهان أن البلدين قررا الانتقال بعلاقاتهما إلى فضاءات أرحب من خلال تنفيذ اتفاقيات التعاون وتطبيق اتفاق الحريات الأربعة مؤكدا حرص السودان خلال رئاسته للدورة الحالية لمنظمة الإيجاد على إنفاذ اتفاقية سلام جنوب السودان المنشطة.

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