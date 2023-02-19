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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. أول مدرسة لغات أنشأتها "حياة كريمة" في جزيرة عليوة بالشرقية

أرشيفية
أرشيفية

رصدت كاميرا برنامج الحياة الآن المذاع علي قناة الحياة اليوم الدراسي من داخل أول مدرسة لغات انشأتها مبادرة حياة كريمة في جزيرة عليوة التابعة لقرية سعود بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

وتعد مدرسة عبدالحميد فراج بهذه الجزيرة أول مدرسة لغات تنشئها مبادرة حياة كريمة ضمن مشروعات تطوير قرى الريف المصري.

وقال عبدالعظيم القادري مدير الإدارة التعليمية بمركز الحسينية  في برنامج "الحياة الآن" إن مشروعات مؤسسة حياة كريمة في مركز الحسينية وضعت قري المركز علي خريطة التعليم الصحيحة من خلال إنشاء وتجديد أكثر من 108 مدرسة بالإضافة إلي تنفيذ عدد 950 مشروعا تنمويا انشأتهم مؤسسة حياة كريمة

وأضاف القادري، أن الطالب أصبح يعيش في بيئة تعليمية وصحية سليمة من خلال إنشاء المدارس والقضاء علي الكثافة والمرافق المرتبطة بالحياة اليومية للأهالي مثل مشروعات الطرق والصرف الصحي والمراكز الصحية وجودة مياه الشرب وخطوط الفايبر التي جعلت خدمات الانترنت الفائق داخل المدارس.

وأكد أن مشروعات حياة كريمة أحدثت نقلة تاريخية للأهالي وابنائهم في كافة المراحل التعليمية ووضعت مركز الحسينية علي الخريطة التنموية التي كنا ننشدها.

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