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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تخدم القرية و32 تابعا.. شاهد افتتاح تكية الظواهرية في مركز الحسينية

أرشيفية
أرشيفية

كشف برنامج "الحياة الآن" بقناة الحياة عن افتتاح مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الآهلي التنموي 10 تكيات بعشر محافظات لتقديم الوجبات الساخنة للأسر الأكثر احتياجا يوميا.


ورصدت الحياة الآن تكية حياة كريمة بقرية الظواهرية بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية.
ومن جانبها قالت أمنية عقاب متطوعة بمبادرة حياة كريمة إن التكية مطبخ لتقديم الوجبات الساخنة للأسر الأكثر احتياجا موضحة أن التكية تقدم يوميا وجبات لأكثر من 500 فرد.
 

وأضافت علا أبو زيد متطوعة بحياة كريمة أن التكية تخدم قرية الظواهرية و32 تابعا بقرية بشارة.. وأن الوجبات الساخنة متنوعة بشكل يومي.

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