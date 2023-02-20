عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

التنسيقية تنظم صالونا نقاشيا حول العدالة الاجتماعية.. اليوم

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الاثنين، صالونا نقاشيا، حول العدالة الاجتماعية، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني.

ويتناول الصالون مناقشة عدة محاور، منها مفهوم العدالة الاجتماعية، وكيف يمكن تحقيقها وسياسة الدولة في تحقيق التنمية، إضافة إلى دور الحوار الوطني في العدالة الاجتماعية، وكيف تسهم البيئة التشريعية الحالية في تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

يدير الحوار خلال الصالون، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون كلا من؛ النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وجهاد سيف، أمين سر لجنة التنظيم بالتنسيقية، ومينا كرم سعيد، عضو لجنة الحوار السياسي بالتنسيقية، ونيفين اسكندر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، لمناقشة مختلف القضايا التي تهم الرأي العام في مصر، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات.

تنسيقية شباب الاحزاب العدالة الاجتماعية مجلس النواب شباب الأحزاب الحوار السياسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن أسعار الدواجن

اعرف الكيلو هيبقى بكام.. مفاجأة في أسعار الأرز بعد إلغاء التسعيرة الجبرية

رحيل لاعبين والاستغناء عن أفضل لاعب بالدوري.. مفاجآت بـ الأهلي خلال الفترة المقبلة

صدمة في الوسط الفني..وفاة فنانة شابة شهيرة بعد تعرضها لأزمة صحية حادة

زلزال مدمر في مصر.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

صور تكشف السر.. نهاية صادمة للحلقة الأخيرة من مسلسل أزمة منتصف العمر

صفقة رابعة مجهولة لـ الزمالك في أزمة القيد.. ووالد اللاعب يستغيث.. تفاصيل

اشتريه بأقل من 1000 جنيه.. أسعار الذهب اليوم في مصر والدول العربية| تفاصيل

ترشيحاتنا

الزمالك يتواصل مع مدير فني مصري لتنفيذ خطة الطوارئ برحيل فيريرا

سلامة الغذاء تكشف مفاجأة مدوية بشأن النسكافيه المغشوش

المخرج شريف سعيد: نسعى لتقديم منتج يليق بأول قناة وثائقية مصرية

موقف محرج لبعثة الزمالك.. الحجز في الفندق بسبب عدم سداد التكاليف

أعمال الليلة الأخيرة من رجب .. 5 طاعات تكتب لك أجرها

بـ 246 قذيفة مختلفة.. قصف هائل من القوات الأوكرانية على منطقة دونيستك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب صورة في الحرم المكي .. الهجوم على البلوجر مي إبراهيم وزوجها| صور

إذابة دهون البطن بـ 3 مشروبات سريعة المفعول ومجربة

برضع ميه ساقعة..سيدة إمبابة:ابني لا يتنفس كغيره وابنتي مشلولة..فيديو

من زلزال مصر الى تركيا وسوريا.. حكاية الفائز بالدوري عام 1992 ؟

فيديو

الجلد واللحم .. كشف لغز العثور على حمير مذبوحة بالشرقية

أحداثه كُحلي.. دعاء فاروق توجه رسالة شديدة اللهجة لأبطال "أزمة منتصف العمر"

خافوا من العار فتخلصوا منها.. تفاصيل صادمة في وفاة مطلقة بسوهاج

خافوا من العار فتخلصوا منها.. تفاصيل صادمة في وفاة مطلقة بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ