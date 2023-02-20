قبل فوات الآوان .. علامات شائعة لسرطان البنكرياس يتجاهلها الملايين

يساعد البنكرياس الموجود في البطن في هضم الطعام عن طريق إفراز الإنزيمات. كما أنه يحافظ على مستوى السكر في الدم عن طريق إفراز الأنسولين. وفقًا لدراسة أجراها مركز أندرسون للسرطان بجامعة تكساس فإن خلايا البنكرياس لديها استجابة تكيفية لنوبات الالتهاب المتكررة التي تحمي في البداية من تلف الأنسجة ولكنها يمكن أن تعزز نمو الورم.

يعد سرطان البنكرياس أحد أكثر أشكال السرطان فتكًا خاصة ورم الغدد الصم العصبية في البنكرياس هو اسم لورم خبيث يظهر في البنكرياس الصماوي ويحتل المرتبة الرابعة بين الأسباب الأكثر شيوعًا للوفاة المرتبطة بالسرطان لدى كل من الرجال والنساء.

عوامل الخطر للإصابة بسرطان البنكرياس

لا يزال المصدر الدقيق لسرطان البنكرياس غير معروف. ومع ذلك قد تصاب بسرطان البنكرياس نتيجة لعوامل إضافية مثل:

العمر الأكثر شيوعًا للإصابة بسرطان البنكرياس هو 60-80 عامًا على الرغم من أنه يمكن أن يحدث في أي عمر.

الاستهلاك المفرط للكحول والتدخين وعادات الأكل غير الصحية مثل تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء أو المصنعة.

إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة فقد تصاب بسرطان البنكرياس.

مرض السكري طويل الأمد هو أيضًا أحد عوامل الخطر للإصابة بسرطان البنكرياس.

يمكن للاضطرابات الوراثية القائمة على الأسرة أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.



أعراض سرطان البنكرياس



لا ينبغي إغفال بعض علامات الإنذار المبكر لسرطان البنكرياس.

ألم في الجزء العلوي من البطن ينتقل إلى الظهر ويزداد سوءًا بعد الأكل ووضعية الاستلقاء.

اصفرار لون العين

الشعور بالحرقة والحكة اثناء التبول.

فقدان الوزن

الإصابة بمرض السكري أو تفاقم مرض السكري الموجود

كثرة الغثيان والقيء



علاج سرطان البنكرياس



يمكن علاج سرطان البنكرياس في مراحله المبكرة تمامًا من خلال إجراء ويبل وهي عملية جراحية تُستخدم لإزالة الأورام السرطانية من البنكرياس. ومع ذلك فإن العلاج الكيميائي يساعد في علاج المراحل المتقدمة من المرض.

يجب أن يحافظ الأشخاص على نمط حياة صحي ويجب على أي شخص يعاني من أعراض سرطان البنكرياس أن يبدأ العلاج فورًا تحت إشراف الطبيب.