إفريقية النواب: المنتجات المصرية لديها سوق في القارة السمراء.. فيديو

قال الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، إن البرلمان الإفريقي أحد مؤسسات الاتحاد الإفريقي وكل دولة تمثل بـ5 أعضاء سواء من الشيوخ أو النواب، وكل دولة لديها نفس الصوت بغض النظر عن حجم الدولة.



وتابع "الجبلي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن البرلمان الإفريقي لديه العديد من اللجان، مشيرًا إلى أن الدورة الأخيرة شهدت بعض المشاكل في انتخاب رئيس البرلمان الإفريقي، لأن بعض الدول كانت تسيطر عليه، ولم يكن هناك تداول للمنصب.



ولفت إلى أن رئيس الاتحاد الإفريقي قام بإدارة انتخابات رئاسة البرلمان الإفريقي، وتم التوافق على تدوير المنصب، مشيرًا إلى أن منصب رئاسة البرلمان ستكون من نصيب دول شمال القارة الإفريقية، ومدة الرئاسة تقدر بـ3 سنوات.



وأشار إلى أن معظم المنتجات المصرية لديها سوق في القارة السمراء، مشيرًا إلى أن القارة الإفريقية لديها الكثير من المنتجات الزراعية، ولكنها تعاني من نقص التصنيع الزراعي، مشيرًا إلى أن المنسوجات والتصنيع الغذائي مطلوب بصورة كبيرة في إفريقيا .



وأضاف ان هناك الكثير من الفرص المصرية في القارة السمراء، ولكن هذا الامر في حاجة إلى إرادة من قبل القطاع الخاص المصري، مقعبًا:" لازم القطاع الخاص المصري يؤمن بالاستثمار في القارة السمراء".