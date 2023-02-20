اليوم .. اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين تغلق باب الطعون وتعلن الكشوف النهائية

تغلق اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين ظهر اليوم الإثنين باب تلقى طلبات التنازل والطعون ضد المرشحين لمنصب نقيب الصحفيين ومقاعد عضوية مجلس النقابة .

وكانت قد بدأت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، صباح الخميس الماضى تلقى طلبات التنازل والطعون ضد المرشحين لمنصب نقيب الصحفيين ومقاعد عضوية مجلس النقابة أعمالها إعتبارًا من الخميس الموافق 16فبراير2023 إلى الإثنين 20فبراير2023 من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا بإستثناء اليوم الأخير يتم إغلاق باب تلقى الطعون حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا لتعلن الكشوف النهائية فى ذات اليوم.

وأغلقت اللجنة الأربعاء 15فبراير2023 فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا باب تلقى طلبات الترشح، وبفحص طلبات المرشحين على مدار الخمسة أيام على منصب نقيب الصحفيين وعضوية المجلس تبين أن الزميل أحمد على عبد السلام يفتقد شرطًا من شروط الترشح لمقعد النقيب وفقًا للقانون 76لسنة 1970 والذى ينص على " يشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب أو عضوية مجلس النقابة أن يكون ..قد مضى على قيده في الجدول عشر سنوات على الأقل بالنسبة للنقيب .." حيث أن عضويته بجدول المشتغلين لم ينقضى عليها 10 سنوات كاملة مع فتح باب الترشح.

وأعلنت اللجنة الكشف المبدئي للمرشحين على منصب النقيب وعضوية المجلس وفقاً للترتيب الأبجدي كما يلى:

أولا: المرشحين على منصب نقيب الصحفيين :-

١- ابو السعود محمد محمود عثمان صحفي حر " ابو السعود محمد "

2-السيد محمد ابراهيم احمد جريدة الجمهورية "سيد الاسكندرانى"

3-ايمن على محمد عبد العزيز جريدة الأهرام ايمن عبد العزيز

4 - خالد طه ميري عبد الرحمن جريدة أخبار اليوم خالد ميري

5. خالد محمد زكي البلشي صحفي حر خالد البلشي

6. سيد عبد المالك سيد عمار جريدة النو "ر سيد عبد الملك"

7- طلعت هاشم محمد فرج جريدة مصر الفتاه طلعت هاشم

8. عبده محمد مغربى عبد الله جريدة الأنباء الدولية عبده مغربى

9. على عبد السميع احمد الجمال جريدة الأهرام على الجمال

10. محسن محمد هاشم محمد جريدة الجيل محسن هاشم

11. محمد مغربى احمد على جريدة الشعب محمد مغربى احمد

12. نعيمه محمد راشد عبد الله جريدة الجمهورية نورا راشد

13. ياسر مصطفى اسماعيل محمد جريدة الأمه ياسر مصطفى اسماعيل

ثانيا : المرشحين على مقاعد عضوية مجلس النقابة



1. ابو السعود محمد محمود عثمان صحفى حر ابو السعود محمد

2. احمد خليفه دياب عبد الحليم جريدة أخبار اليوم احمد دياب

3. احمد علوي السيد عباس جريدة اليوم احمد علوى

4. احمد محمد صبري عبدالحميد جريدة الديار احمد صبري

5. اسماء محمد حسنين صبره جريدة الفجر اسماء حسنين

6. اسماء مصطفى محمد عبدالعال صحفي حر اسماء مصطفى

7. المعتز بالله ابراهيم عبد العزيز الشناوي جريدة الجمهورية معتز الشناوي

8. تامر محمد عادل محمد جريدة البوابه نيوز تامر أفندي

9. جمال أحمد أحمد عبدالرحيم جريدة الجمهوريه جمال عبد الرحيم

10. حسام الدين راضى محمد راضى صحفي حر حسام راضي

11. حسام عبد المنجي جلال محمد السويفي جريدة الفجر حسام السويفي

12. حماد سعيد معتمد صالح الرمحي جريدة الدستور حماد الرمحي

13. حنان محمد محمود عبد الله جريدة الغد حنان الليموني

14. ريمون فرنسيس صادق متى صحفي حر ريمون فرنسيس

15. سامي محمد كبارى عبد الراضي الوطن سامي عبد الراضي

16. سعاد السيد حسنين سلام مجلة أكتوبر سعاد سلام

17. سميه محمود محمد حسن العجوز وكالة أنباء الشرق الأوسط سميه العجوز

18. سيد جيد محمد على التلاوى‏ الجمهورية سيد التلاوي

19. صبحى محمد محمد احمد شادى شباب مصر صبحي محمد شادي

20. عبد الرءوف عبد المنعم عبد الرءوف خليفه الأهرام عبد الرءوف خليفة

21. عبد الهادى فتحى عبد الهادى عبد الرازق العالم اليوم عبد الهادى فتحى

22. عمرو منصور اسماعيل بدر الدستور عمرو بدر

23. عوني سيد علي نافع الدستور عوني نافع

24. عيسى جاد الكريم عيسى مراد روزاليوسف عيسى جاد الكريم

25. فاطمه على حسن على الحاج الغد فاطمه الحاج

26. قطب عباس الضوي احمد الغد قطب الضوي

27. محمد احمد عبد العال احمد الكرامة محمد الجارحي

28. محمد السيد عبد العزيز الشاذلى اليوم السابع محمد السيد

29. محمد السيد موسى سليمان ضبعان صحفي حر محمد الضبعان

30. محمد رضا مرزوق عباس الموجز محمد فرعون

31. محمد شبانة عبد العزيز بدوى الأهرام محمد شبانة

32. محمد عبد اللطيف محمد عبد الجليل الباسل الأهرام محمد عبد اللطيف الباسل

33. محمد كمال حسن علي السيد أخبار اليوم محمد كمال

34. محمد ممدوح محمد عبد النور على حرحش الجمهورية محمد حرحش

35. محمد يحيى محمد يوسف أخبار اليوم محمد يحيى يوسف

36. محمود كامل محمود بركات أخبار اليوم محمود كامل

37. محمود كمال حسين زيدان - جريدة الأهرام " محمود زيدان "

38. مساعد احمد علي عبد الرحيم - صحفي حر - مساعد الليثي

39. ممدوح سيد صغير احمد- جريدة أخبار اليوم - ممدوح الصغير

40. هشام محمد محمد يونس جريدة الأهرام هشام يونس

41. هيثم فوزي حامد رخا جريدة الأهرام هيثم فوزي رخا

42. وفاء محمد بكرى موسى جريدة المصري اليوم وفاء بكرى

