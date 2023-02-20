عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. التعليم المدمج بجامعة عين شمس يوجه رسالة عاجلة للطلاب وجامعة حلوان تطلق المعرض السنوي للكتاب

اخبار التعليم
اخبار التعليم

 

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

التعليم المدمج بجامعة عين شمس يوجه رسالة عاجلة للطلاب

قالت الدكتورة حنان السعيد مديرة مركز التعلم المدمج بجامعة عين شمس إنه علي جميع الطلاب المتقدمين المجتازين لاختبارات القبول بالتعلم المدمج لبرنامجي كلية التربية النوعية (تكنولوجيا التعليم الرقمي ) وكلية التربية (رياض أطفال )، التوجه لإدارة شئون الطلاب من يوم الأحد الموافق 19 فبراير 2023 وبحد أقصي يوم الاثنين 20 فبراير 2023 لتقديم مستندات القبول وسداد رسوم المقابلة الشخصية بمبني الامتحانات بالحرم الجامعي من الساعة التاسعة صباحا حتي الخامسة مساء.

إطلاق برنامج "التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف".. اليوم

تعقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فعالية إطلاق برنامج "التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف"، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد غاريث بايلي سفير المملكة المتحدة بجمهورية مصر العربية، والسادة وزراء (القوى العاملة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، المالية، التجارة والصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، وذلك غدا الاثنين 20 فبراير .

 

موعد انطلاق الملتقى العلمي الثاني لكلية طب الأسنان جامعة عين شمس

تنظم كلية طب الأسنان جامعة عين شمس الملتقى العلمي الثاني لخريجي الكلية ،تحت إشراف الدكتور محمد ضياء زين العابدين عميد الكلية ، والدكتور كريم البطوطي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والطبيبة أميرة النجار مدير وحدة متابعة الخريجين.

 اليوم .. جامعة حلوان تطلق المعرض السنوي للكتاب

تتابع اليوم  جامعة حلوان لاطلاق المعرض السنوى السابع للكتاب و الذى  تنظم المكتبة المركزية بالإدارة العامة للمكتبات بالجامعة، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف  سحر محمد بهى الدين مدير عام الإدارة العامة للمكتبات.

آداب القاهرة تواصل الحلقات البحثية حول أعمال طه حسين

 

أعلنت كلية الأداب جامعة القاهرة، عن عقد ثالث جلسات والحلقات البحثية حول أعمال عميد الأدب العربى طه حسين والتي تأتي بعنوان "طه حسين وتدريس التاريخ القديم، محاضرات مجهولة".

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعرف الكيلو هيبقى بكام.. مفاجأة في أسعار الأرز بعد إلغاء التسعيرة الجبرية

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن أسعار الدواجن

البانيه يتراجع 25 جنيهًا مرة واحدة.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن اليوم

تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب.. والجرام أقل من 1450 جنيهًا الآن

التنازل عن مليون دولار.. الأهلي يرحب برحيل نجم الفريق

الحكومة تجهز مفاجأة سارة للموظفين قبل رمضان

إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بعمى لحظي.. تفاصيل مرعبة

خرجوه جثة.. مأساة الطفل عماد صارع الموت في بالوعة 8 ساعات.. فيديو

ترشيحاتنا

36 قتيلا.. ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في البرازيل

روسيا توجه اتهامات إلى 680 مسؤولا أوكرانيا بارتكاب جرائم حرب

80 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 20-2-2023

الأولى منذ 40 عاما.. مذكرة تعاون تاريخية بين السعودية والعراق

آخر يوم في رجب 2023 بدأ.. الإفتاء: بـ4 ركعات يكن جبرك معجزة

حدث ليلا| إصابة الشناوي بعمى لحظي.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن أسعار الدواجن.. حادث أليم يهز دمياط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. رايا أبي راشد تثير الجدل بإطلالتها في BAFTA 2023

شاب مصري يصمم ملابس فرعونية مميزة لـ مضيفات الطيران.. ما القصة؟| صور

لمنع زوجته من النكد.. رجل يترك أموالا وشوكولاتة و9 رسائل.. شاهد

بسبب صورة في الحرم المكي .. الهجوم على البلوجر مي إبراهيم وزوجها| صور

فيديو

الجلد واللحم .. كشف لغز العثور على حمير مذبوحة بالشرقية

أحداثه كُحلي.. دعاء فاروق توجه رسالة شديدة اللهجة لأبطال "أزمة منتصف العمر"

خافوا من العار فتخلصوا منها.. تفاصيل صادمة في وفاة مطلقة بسوهاج

خافوا من العار فتخلصوا منها.. تفاصيل صادمة في وفاة مطلقة بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ