أخبار التعليم.. التعليم المدمج بجامعة عين شمس يوجه رسالة عاجلة للطلاب وجامعة حلوان تطلق المعرض السنوي للكتاب

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

التعليم المدمج بجامعة عين شمس يوجه رسالة عاجلة للطلاب

قالت الدكتورة حنان السعيد مديرة مركز التعلم المدمج بجامعة عين شمس إنه علي جميع الطلاب المتقدمين المجتازين لاختبارات القبول بالتعلم المدمج لبرنامجي كلية التربية النوعية (تكنولوجيا التعليم الرقمي ) وكلية التربية (رياض أطفال )، التوجه لإدارة شئون الطلاب من يوم الأحد الموافق 19 فبراير 2023 وبحد أقصي يوم الاثنين 20 فبراير 2023 لتقديم مستندات القبول وسداد رسوم المقابلة الشخصية بمبني الامتحانات بالحرم الجامعي من الساعة التاسعة صباحا حتي الخامسة مساء.

إطلاق برنامج "التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف".. اليوم

تعقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فعالية إطلاق برنامج "التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف"، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد غاريث بايلي سفير المملكة المتحدة بجمهورية مصر العربية، والسادة وزراء (القوى العاملة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، المالية، التجارة والصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، وذلك غدا الاثنين 20 فبراير .

موعد انطلاق الملتقى العلمي الثاني لكلية طب الأسنان جامعة عين شمس

تنظم كلية طب الأسنان جامعة عين شمس الملتقى العلمي الثاني لخريجي الكلية ،تحت إشراف الدكتور محمد ضياء زين العابدين عميد الكلية ، والدكتور كريم البطوطي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والطبيبة أميرة النجار مدير وحدة متابعة الخريجين.

اليوم .. جامعة حلوان تطلق المعرض السنوي للكتاب

تتابع اليوم جامعة حلوان لاطلاق المعرض السنوى السابع للكتاب و الذى تنظم المكتبة المركزية بالإدارة العامة للمكتبات بالجامعة، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف سحر محمد بهى الدين مدير عام الإدارة العامة للمكتبات.

آداب القاهرة تواصل الحلقات البحثية حول أعمال طه حسين

أعلنت كلية الأداب جامعة القاهرة، عن عقد ثالث جلسات والحلقات البحثية حول أعمال عميد الأدب العربى طه حسين والتي تأتي بعنوان "طه حسين وتدريس التاريخ القديم، محاضرات مجهولة".