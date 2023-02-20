إذابة دهون البطن بـ 3 مشروبات سريعة المفعول ومجربة

هل تبحثين عن مشروبات ديتوكس سريعة التحضير لإنقاص الوزن يمكنك تجربة المشروبات التالية للتخلص من السموم. فيما يلي ثلاث مشروبات رائعة فعالة في إنقاص الوزن يمكنك تجربتها

1-مشروب القرفة والعسل

القرفة مضادة للفيروسات والبكتيريا والفطريات ، أما العسل هو مصدر قوة مضادات الأكسدة. يمكن تناول مشروب عسل القرفة كمشروب فاتر. يقلل هذا المشروب من خطر الإصابة بأمراض القلب ، ويعالج التهابات الجلد ، ويقلل من الالتهابات ، ويزيد من فقدان الوزن.

2- مشروب الليمون والزنجبيل

من أجل تحضير مشروب التخلص من السموم بالليمون والزنجبيل يمكنك إضافة نصف عصير ليمون و 2 سم من الزنجبيل المبشور إلى كوب من الماء الفاتر وفقًا للدراسات البحثية ، فإن الزنجبيل يقلل الجوع ، والليمون مصدر غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة. يعزز هذا المشروب المناعة إلى حد كبير.

3- مشروب خيار بالنعناع

لتحضير هذا المشروب ، يمكن إضافة بضع شرائح من الخيار وأوراق النعناع المفرومة إلى زجاجة واحدة من الماء. يمكن استهلاك ماء الديتوكس هذا يوميًا. وفقًا للتقارير ، يساعد مشروب الخيار والنعناع في إنقاص الوزن ويوفر أيضًا عددًا لا يحصى من الفوائد الأخرى مثل خفض ضغط الدم والوقاية من السرطان.