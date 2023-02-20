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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برفقه وزير الشباب والرياضة.. فيتوريا في مقابلة مع رئيس وزراء البرتغال

أشرف صبحي برفقه فيتوريا
أشرف صبحي برفقه فيتوريا

شارك روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، صورًا من لقائه مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ورئيس وزراء البرتغال أنطونيو كوستا، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلق فيتوريا علي الصور، كاتبًا: “كانت فرصة نادرة لمشاركة الأفكار ووجهات النظر في مواضيع هامة في الثقافة المصرية، والتعاون الدولي، والرياضة”.

يذكر أنه أكد الإعلامي محمد شبانة، أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، يريد ضم محمود عبدالمنعم كهربا، وطلب جواز سفره للاستعانة به في المباريات القادمة للفراعنة.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: فيتوريا يدرس ضم أحد لاعبي الزمالك الشباب وهو سيد عبدالله نيمار، قبل معسكر مارس القادم".

روي فيتوريا فيتوريا منتخب مصر وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي

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