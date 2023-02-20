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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد.. خطة تطوير مدخل المحافظة بمنطقة شطا

منال عوض محافظ دمياط.
منال عوض محافظ دمياط.

بحثت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، خطة تطوير مدخل المحافظة بمنطقة شطا وذلك خلال اجتماع عقدته اليوم مع ممثلى الجهة المُنفذة للمشروع.

 

وتابعت " المحافظ " الموقف التنفيذى للاعمال بالموقع ، كما ناقشت عدد من محاور التنفيذ للخروج بمشروع متكامل يحقق رفع كفاءة الطريق والارتقاء بالشكل الحضارى لمدخل المدينة ،هذا وقد أكدت " محافظ دمياط " على الالتزام بالجداول والخطط الزمنية المحددة لتلك الأعمال..

 

ويشار إلى أن الطريق يشهد أعمال رفع كفاءة وتوسعة ليشمل ٣ حارات مرورية بإجمالي عرض ١٠.٧٥ م للاتجاه الواحد ،علاوة على إضافة حارة خدمية بعرض ٣ متر بالاتجاه من دمياط/ بورسعيد، وإنشاء جزيرة وسطى وارصفة جانبية وشبكة لصرف مياه الأمطار..

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