شاهد.. خطة تطوير مدخل المحافظة بمنطقة شطا

بحثت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، خطة تطوير مدخل المحافظة بمنطقة شطا وذلك خلال اجتماع عقدته اليوم مع ممثلى الجهة المُنفذة للمشروع.

وتابعت " المحافظ " الموقف التنفيذى للاعمال بالموقع ، كما ناقشت عدد من محاور التنفيذ للخروج بمشروع متكامل يحقق رفع كفاءة الطريق والارتقاء بالشكل الحضارى لمدخل المدينة ،هذا وقد أكدت " محافظ دمياط " على الالتزام بالجداول والخطط الزمنية المحددة لتلك الأعمال..

ويشار إلى أن الطريق يشهد أعمال رفع كفاءة وتوسعة ليشمل ٣ حارات مرورية بإجمالي عرض ١٠.٧٥ م للاتجاه الواحد ،علاوة على إضافة حارة خدمية بعرض ٣ متر بالاتجاه من دمياط/ بورسعيد، وإنشاء جزيرة وسطى وارصفة جانبية وشبكة لصرف مياه الأمطار..