أكثر من 2734 دولارا.. المرتزقة الأجانب في أوكرانيا يتقاضون مبالغ باهظة

قال رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكينو، إن المرتزقة الأجانب الذين تم توظيفهم للقتال من أجل أوكرانيا يتقاضمون ما بين 30 ألف و100ألف هريفنا "820 - 2734 دولار"، وفقا لوكالة تاس الروسية.

‏وأضاف باستريكينو، في مقابلة مع تاس: "حصل التحقيق على معلومات تفيد بأن نظام كييف، بدعم من الغرب الجماعي، يشجع مشاركة المرتزقة في الأعمال القتالية على جانب أوكرانيا، وهو أمر محظور بموجب المعايير الدولية".‏

‏وتابع: "لقد وضعنا ترتيب تجنيدهم وتدريبهم ومشاركتهم في الأعمال القتالية بمبلغ مكافآت تتراوح بين 30,000 و100,000 هريفنيا [بين 820 و2,734 دولارا]".‏

في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها الجوية شنت قصفا بأسلحة عالية الدقة في مقاطعة خاركيف، متحدثة عن مقتل نحو 200 ممن قالت إنهم مرتزقة بولنديون.

وبحسب الوزارة، فإن القصف استهدف ما وصفتها بنقاط انتشار "المرتزقة البولنديين"، في منطقة فيليكي خوتورا بمقاطعة خاركيف.

وأوضحت الوزارة أن عمليات القصف الروسية في منطقتي سيفيرسك وسلافيانسك في دونيتسك، أدت إلى مقتل 100 ممن وصفتهم بـ"مرتزقة" تابعين لما يسمي بـ"الفيلق الأجنبي"، وتدمير دبابة واحدة، ومدرعتين و8 مركبات.