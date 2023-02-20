أمريكا وبريطانيا تبحثان سبل توفير احتياجات أوكرانيا

بحثت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا سبل المضي قدما إلى الأمام في استجابتهما الموحدة لضمان حصول أوكرانيا على احتياجاتها وفرض تكاليف على روسيا.



جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض في بيان عبر موقعه الالكتروني، اليوم الاثنين خلال لقاء نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في ميونيخ بألمانيا.



وناقش الجانبان مجموعة من القضايا الإقليمية والعالمية الأخرى، بما في ذلك الصين وأزمة المناخ والتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا ودعمهما المستمر لشعب أوكرانيا.

وجدد المسؤولان، بحسب البيان، التأكيد على قوة وعمق العلاقات الثنائية.