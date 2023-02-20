بينهم طفل.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 12 فلسطينيا في القدس ورام الله

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، عددًا من المداهمات على مناطق فلسطينية متفرقة، اعتقلت على إثرها 12 شخصا بينهم طفلا.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها، وهما أحمد سعد مصطفى، ورشيد درويش، من بلدة العيسوية شرق القدس المحتلة، ووسام الحتاوي من بلدة الرام، والفتى إياس عبد القادر صبيح (17 عاما) من حزما شمال القدس.

وفي رام الله، فقد اعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت 4 فلسطينيين أيضا وهما: وجدي الخطيب، وحمزة الخطيب، ولؤي ياسين، والأسير المحرر عمر حامد من بلدة سلواد شرق رام الله.

وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائلي، اليوم الإثنين، طفلا وشابا من بلدة الخضر،وهما محمود اسماعيل سالم صلاح (18 عاما)، وعبد خليل صلاح (16 عاما)، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شابين من بلدة جبع، واقتحمت عدة بلدات جنوب جنين.

وقال مدير نادي الأسير في جنين، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين معاذ ضرار أبو عون، وعماد زياد شقيقات، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وعبثت بمحتوياتهما، ونشرت القناصة على أسطح المنازل.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات سيلة الظهر، والفندقومية، وبير الباشا، دون ان يبلغ عن اعتقالات.