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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

يقتل 90% من المصابين.. سؤال برلماني حول إجراءات الحكومة للتصدى لفيروس ماربورج

فيروس ماربورج
فيروس ماربورج

تقدم النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، بسؤال  للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء و وزير الصحة والسكان، حول إجراءات الحكومة  للتصدي لانتشار مرض فيروس ماربوج، وذلك بعدما وصفته منظمة الصحة العالمية بـ"المرض الفتاك" حيث يقتل نحو 90% من المصابين به.

وأكد النائب عمرو القطامي، أن فيروس ماربورج شديد الخطورة وينتشر بين المواطنين  عن طريق الاتصال الوثيق بالسوائل الجسدية للأشخاص المصابين أو الأسطح، معقبا:" هناك تحذيرات عدة من منظمة الصحة العالمية بالفيروس ومخاوف من انتشاره بشكل كبير، مما يتطلب منا  اتخاذ خطوات واضحة للتصدي للفيروس".

وأضاف عضو مجلس النواب: وزراة الصحة أكدت أنه لا يوجد علاج لهذا الفيروس حتى الآن، لذلك يجب اتخاذ الخطوات التي يمكن أن تساعد في السيطرة على انتقال العدوى من إنسان إلى آخر.

وتابع النائب عمرو القطامي: فيروس ماربورج  ليس له علاج حتى الآن  حيث اقتصر العلاج على أعراض الإصابة، معقبا: " نسبة الوفيات بالفيروس تصل لـنسبة كبيرة جدا حسبما أعلنت منظمة الصحة العالمية، لذلك على الحكومة اتخاذ خطوات سريعة لمجابهة هذا الفيروس".

ماربوج فيروس ماربوج مجلس النواب رئيس مجلس النواب الصحة

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