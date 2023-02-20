بسبب التشكيل.. غضب في اتحاد الكرة بعد تعادل مصر مع موزمبيق ببطولة الشباب

سيطرت حالة من الغضب على أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري بعد تعادل منتخب مصر للشباب مع موزمبيق سلبيا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وأوضح مصدر داخل اتحاد الكرة المصري أن هناك حالة غضب من اختيارات محمود جابر مدرب منتخب الشباب للتشكيل خاصة في ظل عدم الدفع بطارق علاء لاعب وسط الزمالك وكذلك عمر الساعي لاعب الإسماعيلي الذي ظل حبيسا لدكة البدلاء حتى الدقيقة 72 من عمر المباراة فيما لم يشارك طارق علاء من الأساس.

وأشار المصدر إلى أن أعضاء اتحاد الكرة استندوا إلى إحصائيات عمر الساعي خلال الدقائق التي لعبها والتي ساهمت في تحسن أداء منتخب مصر من خلال القيام بثلاث مراوغات و13 تمريرة صحيحة فضلا عن إرساله لعرضية وحيدة صحيحة وكذلك فوزه بالاستحواذ في ثلاث مناسبات.

وأكد المصدر أن حالة الغضب نابعة من تعقد موقف منتخب مصر في المجموعة بعد فوز السنغال على نيجيريا؛ بهدف دون رد واحتلال المنتخب المركز الثالث بنقطة وحيدة فقط الأمر الذي يهدد بنهاية جيل من أفضل الأجيال في الكرة المصرية.