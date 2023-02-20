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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحدث جلسة تصوير.. أمال ماهر تنشر صورا جديدة بإطلالة شتوية.. شاهد

امال ماهر
امال ماهر

شاركت الفنانة أمال ماهر متابعيها ة صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت أمال ماهر في الصور بإطلالة شتوية متميزة، مرتدية فستان أسود طويل ومحتشم، ومعتمدة علي الميكب الهادي المائل إلي ترابي الذي أبرز جمال وجهها.

يذكر أن آخر أعمال آمال ماهر الغنائية أغنية "اللي قادرة" اللى كانت الأغنية الدعائية لمسلسل "ليه لأ" بطولة أمينة خليل، هالة صدقى، محمد الشرنوبى، هانى عادل، شيرين رضا، وعدد آخر من الفنانين وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً وهى من كلمات نادر عبدالله و الحان وتوزيع خالد عز.

ويعد ألبوم "أصل الإحساس" هو آخر أعمال الفنانة آمال ماهر وضم 16  أغنية وهى "أصل الإحساس"، "وفيها إيه"، "مش هنساه"، "ما خلاص"، "لو رسمته"، "حكاية تعيش"، "حبيبي هانت"،  "غاب"، "الطير الوحيد"، "عايشين"، "قلبك كبير – مالها"، "أجمل حب"، "قالوا بالكتير"، "ياما عز عليا"، "اديني فرصة"، “بداية بدايتك”.

           

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