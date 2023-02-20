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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 14 وإصابة 63 في حادث تحطم حافلة بباكستان

صدى البلد

تحطمت حافلة ركاب علي طريق سريع شرقي باكستان، ما أسفر عن مقتل 14 راكبا على وإصابة 63 آخرين، حسبما ذكرت الشرطة ومسؤولون حكوميون، اليوم الإثنين.

وقالت قرة العين مالك، نائبة مفوض الشرطة بالمنطقة، إن الحادث وقع الليلة السابقة بالقرب من بلدة كالار كهار في إقليم البنجاب، مؤكدة علي أن جميع القتلى والجرحى نقلوا إلى المستشفى.

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ولم تقدم نائبة المفوض مزيدا من التفاصيل، وقالت الشرطة إنها ما زالت تحقق في أسباب الحادث.

وعبّر رئيس الوزراء شهباز شريف في بيان عن حزنه البالغ وأسفه لسقوط ضحايا في الحادث، وأمر السلطات بتقديم أفضل علاج طبي ممكن للمصابين.

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