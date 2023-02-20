إديوتك إيجيبت.. ملتقى لعرض تجربة مصر في إصلاح التعليم.. وخطة لزيادة الملتحقين إلى 65%

وزير التربية والتعليم:

تعاون ودعم كبير من مؤسسات الدولة لمنظومة التعليم الفني

نسعى لتغيير النظرة العامة للتعليم الفني في مصر

وزيرة التخطيط:

خطة لزيادة الملتحقين بالتعليم الفني من 45 إلى 65%

تحسين جودة التعليم الفني عنصر داعم للأنشطة الاقتصادية

مشروعات الدولة تستهدف تنمية مهارات الشباب لصناعة مستقبل افضل

افتتح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الملتقى الثاني للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني «إديوتك إيجيبت 2023» على مدار اليوم وغدا تحت شعار "ارسم مستقبلك".

وتأتي فعاليات الملتقى، في إطار رؤية القيادة السياسية وخطة الدولة الشاملة لإصلاح وتطوير التعليم الفني وفتح آفاق جديدة لسوق العمل المحلية والدولية، والاستثمار في المنتج البشري.

ويشهد الملتقى، مشاركة دولية واسعة حيث تضم قائمة المشاركين نائب رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير آلان بيلو، ومارجريت سانشو نائبة مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والدكتور ألكسندر سوليجا مدير مشروع الدعم الفني الشامل مع مصر TCTI، -الوكالة الألمانية للتعاون الدولي جي أي زد، وتوبياس كراوس نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر.

ومع انطلاق الفعاليات، تفقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني برفقة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الملتقى الذي يضم مؤسسات التعليم الفني، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية المختلفة والجامعات التكنولوجية الجديدة، والمعاهد وأكاديميات التعليم العالي التي تستهدف خريجي التعليم الفني والتقني، ومراكز التدريب والوزارات المعنية بتعليم وتدريب وتأهيل طلبة التعليم الفني، والجهات المانحة لفرص تعليم داخل وخارج مصر لطلبة التعليم الفني، ومدارس التعليم الفني التطبيقية التابعة للكيانات الصناعية والوزارات والهيئات ومنتجات التعليم الفني المميزة.

وقال الدكتور على شمس الدين مقرر اللجنة المنظمة للملتقى، خلال كلمته الافتتاحية، أن ملتقى ايديوجيت للتعليم الفنى والتكنولوچى ٢٠٢٣ يستهدف الارتقاء بجودة التعليم الفني ودعم المؤسسات التعليمية في وزارة التعليم وبعض المؤسسات الأخرى، من خلال تجمع قيادات التعليم مؤسسات التعليم الفني والتكنولوجي والطلاب للتوعية بالمسارات المسئولة عن التعليم الفني والربط مع القطاع الخاص، لتلبية احتياجاته.

وأشار مقرر اللجنة المنظمة للملتقى، إلى أن الملتقى يستهدف إشراك أصحاب العمل فى منظومة التعليم، من خلال تطوير وتوسع التعلم القائم على العمل وتقديم نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، كذلك أهمية إطلاق مبادرات وطنية بالشراكة مع الشركاء الدوليين وبرامج إصلاح التعليم والتدريب وغيرها من المبادرات، وآليات إدارة المدارس الثانوية الفنية.

وأوضح الدكتور على شمس الدين، أنه مع تغير التقنيات والأدوات وطبيعة الاقتصاد ذاتها، تتغير أيضًا سوق العمل، ويتطلب الأمر مهارات جديدة، ومن الضروري رؤية اتجاهات المستقبل والتغييرات بشكل أوضح وأفضل وإمداد الخريجين بالأدوات والمهارات اللازمة لهذا المستقبل.

وقال الدكتور على شمس الدين مقرر اللجنة المنظمة رئيس جامعة بنها الأسبق أن فعاليات الملتقى تأتي في إطار رؤية القيادة السياسية وخطة الدولة الشاملة لإصلاح وتطوير التعليم الفني وفتح آفاق جديدة لسوق العمل المحلية والدولية والاستثمار في المنتج البشرى، مشيرا الى أن ملتقى «إديوتك» الثاني للتعليم الفني يعقد بالشراكة مع هيئات دولية ومحلية من بينها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالنيابة عن الحكومة الألمانية ومشروع قوى عاملة مصر الممول من المعونة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي ومدارس المصرية للاتصالات we واتحاد الصناعات المصرية، ومعهد الدراسات التقنية بمجمع خدمة الصناعة التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وأكاديمية ناس، وتأهيل إحدى مؤسسات نهضة مصر وبالتعاون مع شركاء الصناعة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومصلحة الكفاية الإنتاجية ومدارس التعليم الفني المزدوج.

وأكد الدكتور رضا حجازي، أن التعليم الفني قاطرة التقدم الاقتصادي في مصر، مشيرا إلي أن هناك اهتمام بالغ بالتعاون مع وزارة التخطيط، موجهًا الشكر لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد لاهتمامها بملف التعليم الفني واستراتيجية التعلم للكسب.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته ملتقى ايديوجيت للتعليم الفنى والتكنولوچى ٢٠٢٣: "إننا نسعي للتغيير النظرة العامة الي التعليم الفني في مصر"، وأوضح أنه خلال الفترة السابقة شهدت حصول نسبة كبيرة من الطلاب في المرحلة الإعدادية علي مجموع كبير وانهم فضلوا الالتحاق بمدارس التعليم الفني وهو يعكس مدي الاهتمام بجودة التعليم الفني.

وأوضح الدكتور رضا حجازي، أن منظومة التعليم الفني شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات السابقة، مما يساعد على تنمية الاقتصاد المصري، موضحا أنه تم العمل وفقا لرؤية واستراتيجية محددة تستهدف خلق آفاقا جديدة لمواجهة التحديات التي تخوضها الدولة، مشددا على أن هناك تعاونا ودعما كبيرا من قبل مختلف مؤسسات الدولة لمنظومة التعليم الفني.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الملتقي يعد منصة حوار مهمة جدأ تعمل علي تحسين جودة التعليم الفني من خلال العديد من المعايير والآليات والقوانين

ولفت الدكتور رضا حجازي، إلي أن الوزارة تعمل علي تقديم مدارس نموذجية فنية تهتم بالتخصصات التكنولوجية المتصاعدة خلال الفترة المقبلة.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلي أن الملتقى فرصة جيدة لتقديم الخدمات للقائمين علي المنظومة من خلال حلول وتوصيات قادرة علي مواجهة التحديات التي تواجه منظومة التعليم الفني في مصر.

ومن جانب اخر، قالت وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية، إن المشاركة في الملتقيات التي تخص منظومة التعليم بمصر وبالأخص منظومة التعليم الفني، تعد منصة للحوار حول التحديات التي تواجه المنظومة، لافتة إلي أن هناك تعاون ضخم ومثمر من جانب وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن تحسين جودة منظومة التعليم الفني ومخرجاته هو عنصر داعم لكافة الأنشطة الاقتصادية وسيساهم في دعم قدرة المؤسسات الانتاجية على التوسع، مشيرة إلى أن العمالة مدربة على المهارات الحديثة تمثل عامل داعم في جذب الاستثمارات الدولية في مجالات مرتفعة القيمة المضافة، وزيادة الطلب على العمالة المصرية الفنية في الخارج، مما سيرفع من زيادة تحويلات العاملين بالخارج.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال كلمتها بملتقى ايديوجيت للتعليم الفنى والتكنولوچى ٢٠٢٣، أن منظومة التعليم الفني تساهم في قفزة التنمية الاقتصادية، مشيرةً إلي أن التعليم الفني يساهم في بناء الأمم وفتح آفاق جديدة لسوق العمل المحلية والدولية، من خلال استراتيجية الدولة المصرية للاستثمار في العنصر البشري ومستقبل الدولة المصرية.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن كفاءة سوق العمل هو أحد أهم المحاور الهامة في خطة الإصلاح الهيكلي للدولة للسير وفق متطلبات سوق العمل.

وأضافت السعيد، أن الوزارة تتوسع في برامج ريادة الأعمال والعمل الحر والاهتمام بمشروعات الشركات الناشئة وحضانات الأعمال والابتكار بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والجامعات لدعم الشباب وتحويل أفكارهم إلي واقع وابتكار

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى أن وزارة التخطيط تولي اهتماما خاصا بملف التعليم الفني وتعمل علي وضع خطة متكاملة لتطوير منظومة التعليم الفني وفق عدة محاور أبرزها خطة زيادة عدد الملتحقين بالتعليم الفني من ٤٥٪؜ إلي ٦٥ وتغيير الصورة الذهنية للمجتمع المصري للمدارس والجامعات التكنولوجية لربط التخصصات بالمدارس، وزيادة عدد مدارس التعليم الفني والمدارس التكنولوجية المختلفة علي مستوي الجمهورية.

وأوضحت وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية، أن الهدف الأساسي من إصلاح وتطوير التعليم الفني هو تنمية الشباب فالهدف هنا هدف مجتمعي وليس تنافسيا مشيرة إلى أن التعليم الفني كان يحتاج بالفعل إلى تغيير نظرة المجتمع له.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلي أنه تم انشاء ٦ جامعات تكنولوجية، موضحة أن هناك خطة للتوسع للوصول إلي ٩ جامعات بشراكة تامة مع القطاع الخاص، مشيرة إلي أن الدولة تعمل علي تأهيل الطلاب المصرييين في ظل الاعداد الكبيرة التي تسافر للعمل بالخارج.

وقالت وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية، بدائنا في وضع خطة متكاملة لتطوير منظومة التعليم الفني وفق عدة محاور أبرزها:

إنشاء جهة اعتماد جودة التعليم الفني.

تحويل جميع المناهج المدرسية وفق للجدارات المهنية.

وضع منصة المهارات القطاعية بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والقطاع الخاص.

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن ملتقى التعليم الفني والتكنولوجي يحظى باهتمام كبير في ظل اهتمامه بالمنظومة، مشيرا إلى أن المعرض يتسم بالمشاركة والحوار والفعال مع تواجد كبير من القطاع الخاص وأيضا مشاركة كبيرة من الطلاب.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، خلال كلمته، أن وزارة التربية والتعليم تولي اهتماما كبيرا بخريجي التعليم الفني للحصول على الدورات والمهارات الفنية للازمة لخلق روح من التنافسية والتأهيل لسوق العمل، مع توفير فرص العمل وتلبية احتياجات سوق العمل.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إلى أن الملتقى سيشهد إعلان تقرير النتائج الخاص بسوق العمل الدولي والذي تم بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبالشراكة مع وزارة الهجرة وبتمويل من البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، مشددا على أن الوزارة تعمل على تأهيل طلابها من التعليم الفني بأحداث الوسائل وتعلم اللغة الإنجليزية من أجل رفع التنافسية لدى الطلاب.

وشدد الدكتور محمد مجاهد على أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تخص منظومة التعليم الفني في ظل التحديات التي تواجه المنظومة، موضحا أن الوزارة ماضيىة في خطتها لتطوير منظومة التعليم الفني وتحديثه بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

وينعقد الملتقى برئاسة ورعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، وبحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، كما يشارك في رعاية الملتقى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا.

وتتضمن فعاليات الملتقى 6 جلسات تناقش مستقبل والنظرة إلى التعليم الفني والتكنولوجي حول العالم، وما يقدمه هذا المسار التعليمي حاليا في العديد من الاتجاهات الاقتصادية، ودور القطاع الخاص في دعم المنظومة بالإضافة إلى تقديم الدعم الكامل للطلاب، ودور القطاع الخاص في دفع عجلة التعليم الفني والتدريب المهني، وإنشاء مجالس المهارات القطاعية. ومن المقرر أن تستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد تفاصيل مشروع مجالس المهارات القطاعية وتكوينها وهياكلها ودورها في تحديد احتياجات المهارات المستقبلية ومعاييرها ونماذج عالمية ناجحة لتلك المجالس.