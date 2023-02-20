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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بردية وزيري مفاجأة افتتاح المرحلة الأولى من تطوير المتحف المصري بالتحرير

المتحف المصري بالتحرير
المتحف المصري بالتحرير

تفتتح وزارة السياحة و الآثار ، اليوم  المرحلة الأولى من تطوير المتحف المصري بالتحرير ، ليكون شاهدا على قمة التاريخ وكنوز الحضارة المصرية كأقدم متحف في الشرق الأوسط ،ويعرض المتحف مجموعة ضخمة من الاثار المصرية.
من جانبه قال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار ، أن سنكشف عن مفاجأة اليوم خلال افتتاح المرحلة الأولى من تطوير المتحف المصري بالتحرير ، وهى انضمام اول بردية تكتشف بأيادي مصرية وفتحت بايادي مصرية والتى حملت اسم وزيري ، الى سيناريو عرض المتحف المصري بالتحرير.

المتحف المصري بالتحرير

يذكر أن يضم المتحف المصري بالتحرير ، مجموعات آثرية هامة للملوك العظماء وتماثيل تفوق الخيال ، أبرزهم مجموعة من البرديات و التوابيت و الاكسسوارات المميزة ، بالاضافة الى المجموعة الجنائزية يويا وتويا وكنوز تانيس.

المتحف المصري بالتحرير المرحلة الأولى من تطوير المتحف المصري بالتحرير تطوير المتحف المصري بالتحرير المتحف المصري وزيري

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