القصة الكاملة لحل مشلكة الطلاب المصريين بروسيا.. ماذا تقدم الدولة لأبنائها بالخارج؟

منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية في عام 2014، وهو حريص على متابعة أوضاع المصريين بالخارج، وتذليل المشكلات أمام أبناء المصريين بالخارج، وفي سبيل ذلك فقد أطلق الرئيس السيسي، وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج في الـ 19 من سبتمبر لعام 2015م، وتعمل على ربط المصريين بالخارج بالوطن الأم، وتعزيز مشاعر الوطنية والانتماء لديهم، حتى أصبحت الظهير الحكومي لوزارات الدولة.

حل مشكلة الطلاب المصريين في روسيا

وفي إطار جهود الدولة لتذليل الصعوبات أمام المصريين بالخارج، تمكنت سفارة مصر لدى روسيا، من حل مشكلة الطلاب المصريين والذين كانت تعتزم جامعة أورال الفيدرالية، بمدينة إيكاترينبرج، فصلهم وذلك على إثر مشاجرة مع طلاب من جنسيات مختلفة، فيما أوضحت وزارة الخارجية، أنه في إطار جهود السفارة المصرية في موسكو، لرعاية أبنائنا في الخارج، وفي ظل الأوضاع التي تشهدها بعض المدن الروسية القريبة من الحدود مع أوكرانيا، والأعداد الكبيرة من الطلاب المصريين الموزعين على مختلف المناطق والمدن الروسية، فقد بذلت السفارة مساعي كبيرة خلال الأسابيع الماضية لحل مشكلة الطلاب المصريين في روسيا.

وأضاف الخارجية، أن السفير المصري، في موسكو أجرى اتصالات مع رئاسة الجامعة من أجل إنهاء مشكلة الطلاب المصريين في روسيا، والتصالح مع الطلاب الآخرين حرصاً على مستقبلهم الدراسي ومواصلة دراستهم بالجامعة، فيما أسفرت هذه الجهود، عن تراجع الجامعة عن قراراها التي كانت تعتزم اتخاذه بفصل هؤلاء الطلاب وترحيلهم عقب احتجازهم من قبل السلطات الروسية بالمدينة على إثر تلك المشاجرة.

وأوضحت، أن القطاع القنصلي، في وزارة الخارجية يهيب بجميع أولياء الأمور توجيه النصح للطلاب بضرورة وأهمية الالتزام بالقوانين والقواعد التي تضعها السلطات الروسية والجامعات التي يدرسون بها، وعدم الخروج على النظام أو التورط في أية مشكلات طلابية أو غيرها حرصاً على مستقبلهم الدراسي ولعدم تعرضهم لأي مشكلات أو الوقوع تحت طائلة القانون مما قد يؤدي إلى احتجازهم وترحيلهم.

وفي هذا الصدد يستعرض "صدى البلد"، أبرز المبادرات التي قدمتها الدولة لأبنائها في الخارج وكانت كالتالي:

جهود الدولة لدعم المصريين بالخارج

مبادرة “أصلك الطيب”

تهدف المبادرة لإشراك المصريين بالخارج ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، انطلاقا من التنسيق بين المبادرات المجتمعية كافة، ووضعها تحت بوتقة واحدة لتعظيم أوجه الاستفادة منها.

مبادرة “نورت بلدك”

طرحتها وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة التخطيط، بالتزامن مع عودة المصريين بالخارج المتضررين من أزمة كورونا، وشهدت 4 مراحل من التطور منذ طرحها حتى الآن، حتى تتناسب مع شرائح العائدين كافة من الخارج، وتفادي أي معوقات قد تواجه العائدين خلال ملء الاستمارة، حتى تصبح مكتملة البيانات التي من شأنها معرفة تخصصات ووظائف العائدين والبدء في إيجاد فرص عمل مناسبة لتخصصاتهم، والاستفادة من خبراتهم بالمشروعات القومية الحالية، وأطلقت بعد أزمة كورونا، بهدف إعادة العالقين من الخارج في 2020.

مبادرة شباب الدارسين بالخارج

أطلقت وزارة الهجرة الملتقى الأول لمبادرة "شباب مصر الدارسين بالخارج"، بداية من إجازة العام الدراسي، بعد أزمة كورونا المستجد وتمكنت من إجراء جولات ميدانية للشباب الدارسين بالخارج على مدار شهور، وتمكنت من تقريب الشباب لوطنهم مصر، للرد على الشائعات وتصحيح الصور المغلوطة التي يستقبلونها من الإعلام الخارجي.

مبادرة مصرية بـ 100 راجل

تهدف المبادرة إلى الاستفادة من خبرات وتجارب المصريات بالخارج في دعم قضايا الدولة المصرية، ودمجهم في المبادرات الوطنية ومحاور التنمية، وربط المصريات بالخارج بوطنهم الأم والدفاع عنها خارجيا، وأطلقت شهر مارس الماضي، احتفالا بشهر المرأة.

مبادرة “أطفالنا نجوم في الخارج”

أطلقتها وزارة الهجرة في فبراير الماضي، من أجل تسليط الضوء على نجاحات المصريين في الخارج والنماذج المشرفة التي من شأنها رفع اسم وعلم مصر بالخارج.

مبادرة “اتكلم عربي”

تم إطلاق مبادرة «اتكلم عربى» في ديسمبر 2020، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تعزيز انتماء أبناء مصر، باستخدام تطبيق «اتكلم عربي» الإلكتروني الذي أطلقته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع شركة دار نهضة مصر للنشر، تحت شعار «اتكلم عربي وعيشها مصري»، وذلك بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج.

تستهدف المبادرة الفئات العمرية من 3 إلى 6 سنوات كمرحلة أولى، ومن 6 إلى 12 سنة مرحلة ثانية، ومن 12 إلى 18 سنة مرحلة ثالثة.

مبادرة بداية ديجيتال

مبادرة "بداية ديجيتال" وهي منصة التعليم الإلكتروني التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وبرنامج الأغذية العالمي في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، في ديسمبر من العام 2020، لتوفير دورات تدريب مهنية لبناء مهارات الشباب المصري والعمال المصريين العائدين من الخارج الذين فقدوا وظائفهم مؤخرًا بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)، من خلال تم إعدادها للقيام بذلك.

مبادرة للأطباء المصريين بالخارج

أطلقت وزارتا الهجرة وشئون المصريين بالخارج والصحة والسكان، مبادرة لإتاحة الفرصة للأطباء المصريين المقيمين في الخارج، للمشاركة في المشروع القومي لتطوير القرى المصرية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال إسهاماتهم وجهودهم الطبية أثناء فترات تواجدهم في مصر.

مبادرة "الذرية الصالحة"

أطلقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مبادرة "الذرية الصالحة"، وذلك بالتعاون مع "وحدة لم الشمل" بالأزهر الشريف، من أجل الحفاظ على أبنائنا المصريين بالخارج من الخلافات الأسرية، وتسوية أي خلافات قد تحدث عواقب سلبية عليهم.

حملة التعريف بكيفية الاستثمار في البورصة

ودشنت الوزارة خلال هذا العام حملة توعية لتعريف المصريين بالخارج بكيفية الاستثمار في البورصة وسوق المال المصرية، وذلك في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والبورصة المصرية لتعريف المصريين بالخارج بكيفية الاستثمار في البورصة ومميزات وضوابط سوق المال المصرية وأساليب التداول الإلكتروني.

مبادرة صوت مصر في أفريقيا

كما أطلقت الوزارة مبادرة للمصريين المقيمين في الدول الأفريقية تحت عنوان "صوت مصر في أفريقيا" Egypt’s Voice in Africa، وذلك من أجل استدامة التواصل مع الجاليات المصرية في أفريقيا وتحقيق الاستفادة المثلى من القوى الناعمة المصرية هناك إزاء جميع الملفات والقضايا بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية القائمة التي تبذلها الدولة المصرية.

بروتوكولات مبادرة إحياء الجذور

وقعت وزارة الهجرة هذا العام مذكرة تفاهم للتعاون بين مصر وقبرص واليونان، مع نظيريها فوتيس فوتيو، المفوض الرئاسي لشئون القبارصة المغتربين، وكوستاس فلاسيس، نائب وزير الخارجية اليوناني، بشأن التعاون في مجال شئون المغتربين، ويأتي ذلك امتدادا للمبادرة الرئاسية "إحياء الجذور"، ضمن النسخة التاسعة من القمة الرئاسية المصرية - القبرصية - اليونانية